حملة سمو أمير الجوف “كلنا أهل” تقدم برامج ومبادرات خيرية ومجتمعية بـ7 ملايين ريال لآلاف المستفيدين

دوت الخليج – واس

قدمت حملة سمو أمير منطقة الجوف “كلنا أهل” عشرات البرامج والمبادرات لآلاف المستفيدين والمحتاجين والأرامل والأيتام في المنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت 7 ملايين ريال.

واستهدفت الحملة دعم العمل الخيري والمبادرات المجتمعية بالمنطقة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك الماضي ورسم البسمة على وجوه الجميع خلال العيد.

وشاركت في الحملة 11 جمعية خيرية بالمنطقة إلى جانب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (صندوق الدعم المجتمعي), إضافة إلى مشاركة بعض الشركات الزراعية ورجال الأعمال من داخل المنطقة وخارجها.

وتم ضمن مبادرة إطعام “السلال الغذائية” توزيع 1300 سلة غذائية لـ 7800 مستفيد ضمن الدفعة الأولى، بتبرع من سمو أمير المنطقة بلغ 200 ألف ريال.

ووزعت مبادرة صندوق الدعم المجتمعي “السلال الغذائية” 8200 سلة لـ 16 ألف مستفيد ضمن الدفعة الثانية، بأكثر من 206 آلاف ريال، كما تم توزيع عدد السلال نفسه للمستفيدين بذات المبلغ ضمن الدفعة الثالثة تحت مظلة المبادرة.

وقدمت مبادرة مثل أجره “إفطار صائم” 150 ألف وجبة إفطار لـ 5 آلاف مستفيد.

كما تضمنت الحملة مبادرات نوعية شملت تأثيث منازل لـ 41 أسرة بتكلفة 287 ألف ريال، ودعم ذوي الإعاقة بمبلغ 50 ألف ريال، وتأثيث منزل يتيمة بـ 50 ألفاً.

وتم خلال الحملة تجهيز وإقامة معايدات للأيتام مع توفير الهدايا بقيمة 60 ألف ريال لجمعية أيتام طبرجل، و50 ألفا لمعايدة جمعية رعاية الأيتام بالجوف “قدوة”، و40 ألفا لمعايدة جمعية أيتام صوير، كما تم تقديم 18209 زكوات فطر من خلال منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

كما تم ضمن الحملة تقديم أكثر من 199 ألف ريال لستة برامج بجمعية البر الخيرية بأبو عجرم تنوعت ما بين سلال غذائية وكسوة وكفالة أيتام وتفريج كربة، بينما بلغت قيمة برامج جمعية البر الخيرية بطبرجل ضمن الحملة أكثر من 2.7 مليون ريال شملت كفالة أيتام وتوزيع سلال وبطاقات غذائية، وأكثر من 1.8 مليون ريال لبرامج ومبادرات جمعية البر بالقريات.

ووفرت الحملة أكثر من 975 ألف ريال لـ 9 برامج بجمعية البر الخيرية بدومة الجندل، و50 ألفا لجميعة البر بالأضارع، كما بلغ عدد المستفيدات من برامج جمعية الملك عبدالعزيز النسائية بسكاكا ضمن الحملة 574 مستفيدة.