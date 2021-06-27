رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المزارعين reef.gov.sa

التسجيل في دعم ريف 1442، أصدرت وزارة البيئة والزراعة والموارد المائية في المملكة العربية السعودية خطة “ريفية مستدامة ” والتي تهدف إلى تقديم دعماً مالي، وكذلك تقديم بعض الخدمات من خلال البرنامج الريفي الذي وضعته الوزارة لتحسين الظروف الريفية وتحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنتاج. حيث تم تقديم الخطة للمواطنين السعوديين، وهذه أهم خطة استجوبوا فيها الكثير من المواطنين وخاصة الريفيون بالمملكة، فالكثير من المواطنين ينتظرون خطة المملكة 2030 لتحسين المعايير الريفية والزراعية، وتحسين مستويات المعيشة بشكل شامل، وتحسين كفاءة الإنتاج وتحسين الحياة الفريدة للمواطنين.

التسجيل في برنامج دعم ريف 1442

برنامج ريف للأسر المزارعين هو برنامج إلكتروني تابع لوزارة الزراعة والموارد المائية في المملكة العربية السعودية ، وتهدف المنصة إلى توفير الطاقة والوقت للمواطنين والمقيمين في المملكة للتسجيل عبر الإنترنت. بعد التسجيل في برنامج reef.gov.sa، يمكن للمواطنين الحصول على دعم مالي للأسر المنتجة، بما في ذلك دعم قسم العسل ، ودعم قطاع البن، والعسل، وقسم الثروة الحيوانية والورد، وذلك بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية والزراعية للمملكة، وتحسين مستويات المعيشة في الريف.

شروط الحصول على دعم ريف

يستطيع المواطنين العاملين في مجال الزراعة رجالاً أو نساءً التسجيل في برنامج دعم ريف وتسجيل اسماءهم ولكن بشرط توافر الشروط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها :

أولاً، أن يكون المتقدم عاملاً في مجال الزراعة أو الإنتاج الحيواني.

ثانياً، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم بالمملكة.

ثالثًا، يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

رابعاً، أن لا يتعدى الراتب الشهري للمتقدم 6,000 ريال سعودي .

خامساً، تقديم كافة المستندات التي تثبت قيمة الراتب الشهري.

سادساً، أن لا يكون المتقدم من الشاغلين بالوظائف بالقطاع العام أو الخاص.

رابط التسجيل في برنامج ريف 1442

يتيح البرنامج خدمات عديدة للمواطنين ويتمكن المواطن السعودي الآن التقدم والتسجيل عبر برنامج دعم ريف عن طريق الإنترنت باتباع الخطوات التالية :