نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هيونداي النترا 2021 بدون مقدم الأكثر مبيعًا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المرجح أن تواصل هيونداي النترا 2021 المنافسة على لقب السيارة الأكثر مبيعًا في السعودية بعد حصولها على المركز الأول في عام 2020 حيث بيع منها في المملكة 26.853 وحدة فيما جاءت تويوتا كامري في المرتبة الثانية برصيد 26.403 وحدة مباعة وبالرغم من عدم الكشف عن المبيعات النهائية للعام الجاري فإنه من المتوقع أن تحافظ النترا 2021 على الأفضلية لدى شريحة كبيرة من ملاك السيارات الجديدة في السعودية.

مواصفات هيونداي النترا 2021

تأتي النترا 2021 في 3 فئات وطرز متباينه الفئة الأعلى منها هي هيونداي النترا GLS-MID التي تأتي مع محرك بسعة 2.0 لتر نوع V4 رباعي الاسطوانات مزود بـ16 صمامًَا وبقوة حصانية تصل إلى 159 حصانًا بنظام حقن متعدد النقاط، مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الجر دفع رباعي ونمط قيادة عادي مع إمكانية التحكم المتعدد في وضعيات القيادة، وشاشة معلومات تعمل باللمس قياس 8 إنش فضلًا عن حساس العباية.

أما عن أنظمة الأمان فهي متعددة ويكفي أن نذكر منها نظام المحافظة على المسار ونظام المساعدة في عدم الخروج من المسار ونظام تنبيه النقاط العمياء، وفرامل يد كهربائية ونظام تثبيت السرعة مع بعض الكماليات في نظام الصوت والاتصال من بينها واجهة بيانية USB النظام الصوتي مع 6 سماعات وتقنية البلوتوث.

سعر هيونداي النترا 2021

يبدأ سعر الفئة الأولى من النترا عند 62.900 ريال بدون الضريبة المضافة ويصل السعر إلى 72 ألف ريال أما الفئة الثانية فيبدأ سعرها من 72 ألف ريال بدون القيمة المضافة ويصل إلى 83 بعد إضافة الضريبة أما الفئة الأخيرة فيبدأ سعرها من 82 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 94 ألف ريال بعد إضافة الضريبة.

عروض تقسيط هيونداي النترا 2021

في جميع الأحوال يمكن تقسيط النترا 2021 ضمن عروض تقسيط السيارات الصيفية أو العروض الفردية التي تقدمها بعض الشركات والمعارض للمواطنين والمقيمين من خلال عروض التمويل التأجيري المنتهي بالتملك أو التمويل بالمرابحة بدون دفعة أولى حيث يتم توزيع القسط على 60 شهرًا بحسب القدرة المالية للعميل وفي حال كان الراتب ضعيف يتم ترحيل 40 % من ثمن السيارة عند التملك ويسددها العميل للبنك أو لشركة التمويل دفعة واحدة.