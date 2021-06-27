نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442 بجدة ورابط التسجيل والتخصصات الموجودة في الكلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في المملكة العربية السعودية من أجل الاستعلام عن مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442، كما قامت الكلية التقنية بجدة بالإعلان عن المواعيد الرسمية الخاصة بالتقديم في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام الدراسي 1443، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم كافة التفاصيل والمعلومات حول الموعد الرسمي الخاص بالتسجيل وكذلك رابط التسجيل ومعرفة التخصصات التي توجد في الكلية.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442

قامت الكلية بالإعلان عن مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442 وذلك في مراحل الدبلوم والبكالوريوس للعام الدراسي الجديد 1443 الفصل التدريبي الأول، وجاءت المواعيد كالآتي:-

من المقرر أن يبدأ التقديم في الكلية التقنية بجدة لبرامج الدبلوم اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ذو القعدة 1442 الموافق 27 من شهر يونيو لعام 2021، كما يستمر التقديم في الكلية حتى يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرون من شهر ذو القعدة 1442.

وأعلنت الكلية عن أن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، كما ينتهي التسجيل في نفس التوقيت في يوم الأربعاء 27 ذو القعدة.

كما قامت الكلية بالتأكيد على أنها ستتولى مراسلة الطلبة المقبولين في الكلية بشكل مبدأي في أحد يومي الثالث أو الرابع من شهر ذي الحجة القادم 1442.

أما عن إجراءات القبول النهائي في الكلية سيتم الإعلان عنها من قبل الكلية التقنية سيكون في يوم السادس عشر من شهر ذي الحجة.

التخصصات الموجودة في الكلية التقنية 1442

بعدما قمنا بتوضيح مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442 الرسمية التي أعلنتها الكلية، كما يمكن الآن التعرف على التخصصات الموجودة في الكلية والتي يصل عددهم إلى 12 تخصص، كالآتي:-

التبريد والتكييف. الإدارة المكتبية. المحاسبة السفر والسياحة. السلامة والصحة المهنية. تقنية الإنتاج. التسويق. ميكانيكا السيارات. القوى الكهربائية. التقنية المدنية. التقنية المعمارية. إدارة الفنادق.

رابط التسجيل في الكلية التقنية بجدة 1442

قام المهندس جميل بن سعيد عسلي بالإعلان عن فتح باب التسجيل في الكلية التقنية بجدة 1442 الدبلوم الصباحي والمسائي وقام بالتأكيد على أن التقديم سيتم بشكل إلكتروني عبر البوابة الإلكترونية للقبول، كما أكد على أنه سيتم تخصيص نسبة 60% للشهادة الثانوية و40% لاختبار القدرات العامة في المركز الوطني قياس.