خطوات تقديم الكلية التقنية 1442 عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني www.tvtc.gov.sa

تقديم الكلية التقنية 1442، أهلاً بكم أعزائي القراء في هذا المقال الجديد الذي نشرح فيه لكم أهم متطلبات التسجيل في الكلية التقنية. بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد. بالإضافة إلى معرفة أهم الخطوات الواجب اتباعها كي يتم التسجيل في الكلية التقنية بشكل صحيح. والذي يتم من خلال موقع التسجيل الرسمي، حيث يقوم العديد من الطلاب الراغبين في التقديم الآن بالبحث في تفاصيل تقديم الكلية التقنية. وكما هو معلوم فإن موعد التقديم سوف يكون متاح للجميع بدأ من يوم الاثنين 28 يونيو 2021 وينتهي يوم الأربعاء الموافق لـ 27/ 11/ 1442هـ علما أن تسجيل الكلية التقنية يتم عبر البوابة الالكترونية للقبول الموحد التي يتم الدخول إليها عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc. gov.sa.، لذا تابع باقي المقال لمعرفة كل تفاصيل تسجيل الكلية التقنية.

شروط القبول في الكلية التقنية

كما عرفنا سابقا خطوات التقديم على وظائف القوات البرية بالمملكة الآن حددت الكلية التقنية المتطلبات للطالب الراغب في الالتحاق بالكلية كما هو موضح في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أمه سعودية

كما يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة

الحد الأقصى لسن المتقدم هو 30 سنة

يشترط ان يكون تاريخ الحصول على المؤهل العلمي خلال السنوات الخمس الماضية

ألا يكون الطالب مفصولاً من الكلية التقنية خلال الفصلين السابقين لتاريخ تقديم الطلب

لا يمكن للمرشح التقدم إلى أي من البرامج الأخرى خلال فترة الدراسة

إذا كان مقدم الطلب موظفًا ، فيجب عليه إحضار خطاب موافقة من صاحب العمل

خطوات التسجيل في الكلية التقنية

أما بالنسبة لخطوات التسجيل فهذه من الأمور التي يهتم بها الكثير من الطلاب ، ويريدون معرفة الطريقة الصحيحة للتسجيل ، والتي سيتم توضيحها في النقاط التالية:

بداية، عليك الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

من الصفحة الرئيسية ، انقر على بوابة القبول ، ثم متقدم جديد

يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح وإدخال رقم الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني

كتابة رمز تأكيد لإكمال التسجيل بنجاح

تسجيل الدخول واختيار البرنامج التدريبي الذي تريده واقرأ شروطه بعناية قبل الموافقة عليها.

بعدها مباشرة تحتاج إلى النقر فوق عبارة”تقديم” وملئ نموذج الطلب بشكل صحيح

يمكنك تحديد الرغبات التي تريدها والتخصص.

انقر فوق التثبت من المؤهلات الأكاديمية ثم تنفيذ الفرز

في الاخير يمكن للمتقدم يتم تحميل إشعار التسجيل

أعزائنا الكرام متابعين موقع ثقفني الاخباري لقد أوضحنا لكم الآن أهم متطلبات تقديم الكلية التقنية 1442 حتى يتسنى للطلاب الراغبين في التقديم التعرف عليها، كما تم شرح خطوات التسجيل بالتفصيل حتى تكون عملية التسجيل سهلة بالنسبة لجميع طلاب المملكة.