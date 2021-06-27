نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم إقامة بدل تالف أو فاقد بالسعودية وإجراءات استخراجها بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم إقامة بدل تالف أو فاقد بالسعودية, هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال المقيمين بالمملكة العربية السعودية, حيث يتساءل الوافدين إلي المملكة عن العديد من الأسئلة التي تخص هذا الشأن مثل هل ضروري تواجد الكفيل أو صاحب العمل لإنهاء الإجراءات؟, وأيضاً تحتاج هذه الفئة العريضة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية, للتواصل ومعرفة كافة الإجراءات المطلوبة للحصول علي إقامة بدل فاقد أو بدل تالف. وتعد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية أحد أهم المستندات الورقية القانونية الهامة في إثبات الشخصية أو الهوية لدى الوافدين, كذلك لن يتمكن الوافد أو المقيم بأراضي المملكة من إجراء أي مطالبات خاصة بالحكومة أو غيرها, أو حتي مجرد التجول بأراضي المملكة. ولذا فسيتم تناول كافة تفاصيل رسوم إقامة بدل تالف أو فاقد بالسعودية, وخطوات استخراجها بالتفاصيل خلال هذا المقال.

رسوم إقامة بدل تالف أو فاقد بالسعودية

أعلنت مديرية الجوازات بالسعودية في وقت لاحق عن أنه لابد من قيام الوافد الراغب في استخراج بدل فاقد أو بدل تالف للإقامة بالسعودية إتباع الخطوات التالية:

أولا: بدل الفاقد

ضرورة القيام بالإبلاغ الفوري عن فقد أو تلف الإقامة بأقرب مقر للشرطة في نطاق الحي السكي الخاص به, وكذلك الإبلاغ الفوري لمديرية الجوازات السعودي.

بأقرب مقر للشرطة في نطاق الحي السكي الخاص به, وكذلك الإبلاغ الفوري لمديرية الجوازات السعودي. خطاب معتمد من صاحب العمل أو من رب الأسرة المقيم مشار فيه إلي مكان وسبب الفقد.

جواز السفر ساري الصلاحية.

صورة ضوئية من الإقامة المفقودة في حالة تواجدها.

المفقودة في حالة تواجدها. عدد (2) صورة شخصية مقاس 4*6 علي أن تكون صورة حديثة.

التسجيل الإلكتروني البصمة.

سداد الرسوم الخاصة بإصدار الإقامة بدل الفاقد , في حال كون الصلاحية من سنة, فتكون الرسوم هي (500) ريال سعودي, ورسوم غرامات الفقد (1000) ريال سعودي كحد أدنى وذلك من خلال “سداد”.

, في حال كون الصلاحية من سنة, فتكون الرسوم هي (500) ريال سعودي, ورسوم غرامات (1000) ريال سعودي كحد أدنى وذلك من خلال “سداد”. ملء نموذج الطلب الحصول علي إقامة بدل فاقد من واقع بيانات جواز السفر, والتوقيع عليها وختمها من صاحب العمل.

ثانياً: بدل التالف

يتم الالتزام بكافة الإجراءات المذكورة خلال البند السابق والخاص باستخراج بدل فاقد إقامة, عدا ضرورة تسليم أصل بدل التالف, مع العلم أن رسوم إصدار الإقامة عن جزء من السنة يتم معاملته سنة كاملة. كما أنه تم توضيح أن يتم حجز موعد لصاحب العمل عبر منصة أبشر لمراجعة الجوازات من قبل صاحب العمل.