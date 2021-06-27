نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مصرف الراجحي بهامش ربح تنافسي واسترداد الرسوم الإدارية قدم الآن واعرف الطريقة في المقال التالي
هناك عدد كبير للغاية من المواطنين الذين يقومون بالبحث عن العروض التمويلية من مصرف الراجحي، والتي اعتاد أن يقوم بإطلاقها طوال الوقت لمساعدة المواطنين في شتى المجالات في الحياة، مع العلم أن تمويلات الراجحي تتميز بأنها سهلة للغاية ولها امتيازات هائلة، كما أن الأقساط الشهرية الخاصة بها مرنة وعلى أطول فترة سداد، والجديد هنا أنه أصبح بإمكانك استرداد الرسوم الإدارية التي تقوم بسدادها، مما يجعله من أبرز المصارف السعودية على مستوى القروض والتمويلات، فعندما ترغب في الحصول على التمويل تجد أمامك عدد لا نهائي من الاختيارات لدى مصرف الراجحي.
تمويل مصرف الراجحي 1442
يعتبر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية واحداً من أهم وأكبر المؤسسات التمويلية في الوطن العربي، نظراً لأنه يقوم بتقديم عدد كبير للغاية من العروض التمويلية التنافسية، التي تلبي احتياجات أغلب الفئات المجتمعية من الأفراد والشركات، بالإضافة إلى جميع المؤسسات داخل البلاد، يمتلك المصرف عدد كبير من الفروع المنتشرة في كل أرجاء المحافظات، وآلاف ماكينات الصراف الآلي، مما يجعلكم تتمتعون بخدمات المصرف أينما كنتم.
مميزات تمويل مصرف الراجحي
- يعتبر مصرف الراجحي من البنوك الإسلامية على مستوى الشرق الأوسط، مما يجعلكم تشعرون بالاطمئنان بأن القروض المقدمة من خلاله هي قروض حسنة.
- يعتبر تمويل مصرف الراجحي مطبق لأحكام الشريعة الإسلامية تماماً ولا تشوبه أي نسبة حرمانية.
- يمكنكم الحصول على الرسوم الإدارية المسددة من قبل مرة أخرى.
- الموافقات على طلب الحصول على التمويل يتم الرد عليها سريعاً ولا تتطلب إلى الكثير من الوقت للبت فيها.
شروط استحقاق تمويل مصرف الراجحي بأقل هامش ربح
- يجب أن لا يتخطى عمر المتقدم على القرض الستين عام عند الانتهاء من القسط الأخير منه.
- في حالة أن كان المقترض متقاعد فيجب أن لا يتخطى سبعين عام عند سداد القسط الأخير.
- يجب على المتقدم أن يكون عاملاً لدى أحد الجهات المعتمدة عند مصرف الراجحي.
- أما عن الراتب الشهري فيجب أن يكون الحد الأدنى هو ألفين ريال سعودي في حالة أن كان المواطن سعودي الجنسية.
- في حالة أن كان المواطن من المقيمين على الأراضي الحجازية فيجب أن يكون راتبه 5 ألاف ريال على الأقل.
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