قدم الآن على قرض بنك التنمية الاجتماعية للزواج وما هي الشروط والأوراق المطلوبة

قرض بنك التنمية الاجتماعية من أبرز أنواع القروض التي يتم البحث عنها في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، نظراً لأنه يعتبر من أهم التمويلات التي يتقدم إليها العديد من الأفراد، لسهولة الإجراءات والشروط ومرونة السداد، كما أنه يقدم عدد كبير للغاية من الاختيارات أمام جميع الفئات، فهناك قرض الأرامل والمطلقات، وقرض الأسرة، وقرض الزواج، ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية هو بنك التسليف والادخار سابقاً والذي يعتبر من أهم المصارف المالية داخل المملكة العربية السعودية.

قرض بنك التنمية الاجتماعية 1442

هناك عدد كبير للغاية من الاختيارات التمويلية المقدمة من قبل قرض بنك التنمية الاجتماعية، والتي تتيح لعدد كبير للغاية من الفئات أن تتقدم للحصول على التمويل لشتى الأمور في الحياة، فهي تمكنهم من التغلب على صعوبات الحياة وغلاء الأسعار، ومن أبرز أنواع التمويلات في المصرف هو قرض الزواج، الذي يقدم إلى الشباب السعودي لمساعدتهم على مصروفات الزواج وحثهم على تلك الخطوة بعيداً عن الفتن والمخاطر، مع العلم أن قيمة قرض الزواج من مصرف التنمية الاجتماعية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، للشباب الذين تقل رواتبهم عن 10 ألاف ريال شهرياً.

شروط التقديم على قرض بنك التنمية الاجتماعية

يجب على المواطن المتقدم للحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية أن يكون أقل من 70 عام، والكفيل أقل من 55 عام.

من الضروري أن لا يقل قيمة الدخل الشهري للمواطن عن 12.5 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون قرض الزواج للمرة الأولى، مع استثناء المواطن الأرمل أو المطلق مع عدم الدخول بالزوجة.

يجب أن تكون الزوجة سعودية أو حاملة لأحد جنسيات دول التعاون الخليجي.

يجب أن يكون عقد الزواج مسجل ولم تمر عليه أكثر من سنتين بالتاريخ الهجري بداية من تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض بنك التنمية الاجتماعية