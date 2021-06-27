تمويل شخصي بالأسهم المحلية عبر بنك الجزيرة رابط التقديم ومزايا تمويل الأفراد

تمويل شخصي بالأسهم المحلية ، يتم تقديمه من خلال بنك الجزيرة، حيث يتم تقديم تمويل الأفراد بعدة صيغ من ضمنها التمويل الشخصي “دينار” عبر الأسهم المحلية، بالإضافة إلى توفر عدة تمويلات بصيغ أخرى مناسبة للموظفين في البنوك والمهنيين، هذا ويقوم البنك بمنح تمويل الأفراد من أجل تغطية الاحتياجات الشخصية المالية من مصاريف مختلفة، حيث يتم إنشاء تمويل منتج دينار ليتناسب مع رغبة العميل كما يتم تقديم هذا القرض بصيغة المرابحة، حيث يستطيع العميل اختيار أسهم محددة يقوم ببيعها له بثمن مؤجل مع هامش ربح معلوم بالنسبة لك، يتم بعدها تحويل الأسهم إلى المحفظة الخاصة بك وتستطيع بذلك إما بيعها أو الاحتفاظ بها.

تمويل شخصي بالأسهم المحلية عن طريق بنك الجزيرة في السعودية

من مزايا التمويل الشخصي أنه يصل إلى مبلغ مليوني ريال سعودي

أنه يصل إلى مبلغ مليوني ريال سعودي توفير خاصية تأمين التكافل المجاني والتي تغطي ما تبقى من التمويل في حال العجز الكلي أو في حال حصلت الوفاة

هناك إمكانية لتمويل للمتقاعدين من ذات نوع القرض

يبدأ معدل النسبة السنوية من 3.32 بالمئة على أن يكون شامل للرسوم الإدارية

تصل الرسوم الإدارية إلى نحو 5000 ريال سعودي أو ما يعادل 1% مضاف إليها 15% من قيمة الضريبة المضافة

كما تدخل رسوم ضريبة القيمة المضافة والتي تصل نسبتها إلى 15%.

ما هي شروط تمويل الأسهم المحلية الشخصي

توفير سجل ائتماني جيد

عمر الحاصل على التمويل يجب أن يكون ما بين 20 إلى 60 سنة

يشترط أن يتم تحويل الراتب إلى مصرف الجزيرة

صافي الدخل الشهري للعميل على الأقل يجب أن يبلغ 5000 ر. س

مضى على عمل المستفيد ثلاثة شهور بحد أدنى في القطاع شبه الحكومي أو تم تثبيته في القطاع الحكومي

أن يكون مضى على عمله 6 أشهر في القطاع الخاص.

رابط منتج دينار الشخصي بالأسهم المحلية