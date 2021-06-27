نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه الآن أوضح منظم المياه إن هناك 7 حالات يحظر فيها فصل خدمة المياه، عن المستهلك لعدم سداد الفواتير المستحقة في المملكة العربية السعودية، وقد حددت من قبل شركة المياه الوطنية خطوات التحكم في الاستهلاك الشهري، وذلك عبر خدمة الحد الاستهلاكي من خلال تطبيقها الجديد الذي أطلقته على هواتفها الذكية، كما حدد منظم المياه شروط لتصعيد شكاوى المياه المقدمة من المستهلكين على مقدمي الخدمات، ومن شروط تصعيد الشكاوى لمنظم المياه، أن يكون مقدم الشكوى هو المستهلك أو المالك، ووجود شكوى سابقة برقم مرجعي لدى مقدم الخدمة ، ومهلة تصعيد المستفيد 30 يومًا من تاريخ إغلاق الشكوى من مقدم الخدمة.

الحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد بالمملكة

وقد أكد منظم المياه في دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي المنشور على موقعه الإلكتروني، أن الحالات التي يحظر فيها فصل خدمة المياه لعدم السداد، تكون كالتالي:

وتكون أولي الحالات فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام. يمنع فصل المياه في حالة خارج أوقات العمل الرسمية لمقدم الخدمة والعطل الرسمية. وفي شهر رمضان المبارك. ويكون أيضا من ضمن الحالات فئة الاستهلاك السكني، عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني.

خطوات التسجيل في منصة الشكاوى لشركة المياه الوطنية

أوضح منظم المياه السعودي عدد من الخطوات الواجب اتباعها لتسجيل في منصة الشكاوى، والتي تكون كالتالي:

علي المستخدم إدخال رقم الهوية أوالإقامة ورقم الجوال. ثم قم بإدخال رقم الشكاوى المسجل لدى مقدم الخدمة. يقوم منظم المياه بالرفض أوبتقبل الشكاوى حسب صحة البيانات. أن يقوم المستخدم بكتابة نص الشكوى المصعدة وإرفاق المرفقات. وفي الأخير ستصلك رسالة برقم الشكوى المرجعية للمتابعة.

خطوات التحكم في الاستهلاك الشهري

وأكدت شركة المياه الوطنية بالمملكة أنه يمكن للمستخدم التحكم في معدل استهلاكه الشهري، بإتباعه الخطوات التالية:

أن يقوم المستهلك بسجيل الدخول في تطبيق شركة المياه. ثم قم بإضافة بيانات معدل الاستهلاك. يتم وضع حد مبدئي لاستهلاك العميل. يمكن تغيير حد الاستهلاك عن طريق النقر على أيقونة تحكم في استهلاكك. ومن الممكن تغييره من خلال حاسبة الاستهلاك التفاعلية أو معرفته بتقدير كمية الاستهلاك واختيار الحد المطلوب. ثم تظهر قيمة حدّ الاستهلاك الشهري بالريال السعودي. لابد من تعبئة بيانات العقار وبيانات الأفراد وعدد الأشجار ومساحة الحديقة. بعد تعبئة البيانات يظهر للعميل الحد النهائي لاستهلاكه. وعندما تقوم بتثبيت حد الاستهلاك، يستقبل العميل رسائل نصية على جواله في حال تجاوز حد الاستهلاكي.

والجدير بالذكر أن خدمة الحد الاستهلاكي، خدمة مجانية جديدة تتيح للعملاء وضع حد استهلاكي شهري للمياه، وستصلهم رسائل نصية تنبيهية عند تجاوز الحد الاستهلاكي.