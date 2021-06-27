نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني وجدول امتحانات الدور الثاني في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثاني عشر التي اعلنت عنها وزارة التربية بالكويت لخريجي الثانوية العامة بعد أداء الامتحانات وفقا لشروط والضوابط الاحترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا هذة الفترة في ظل الظروف الحالية، حيث يتم البحث عن النتيجة بالرقم المدني بأقسامها المختلفة العلمي والأدبي والديني وذلك من خلال المربع الإلكتروني التي أتاحته الوزارة، كما انه تم التصحيح والمراجعة على الدرجات بشكل صحيح وسريع للاطمئنان الطلابة على النتيجة من خلال الموتمر الصحفي الذي عقدته الوزير للإعلان النتيجة وأوائل الثانوية العامة، وقد بلغ عدد الطلاب الناجحين حوالى 43840 طالباً من أصل 48177 طالب وطالبة غيران نتائج العام الحالي افضل كثير من العام الماضي لذلك حاليا يبحث الكثير من الطلاب عن النتيجة لمعرفة درجاتهم بالنجاح أو الامتحان بالدور الثاني، وتعمل الوزارة على تشجيع وتطوير المدارس والمعاهد الدينية بصورة مستمرة ومتجددة بما يتماشى مع التقدم العلمي والتقني والتعامل مع العناصر المتميزة من الطلاب المتفوقين.

نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتي الرسمي. الضغط على نتائج الصف الثاني عشر من الصفحة الرئيسية. يتم كتابة الرقم المدن ورقم الجلوس. ثم الضغط على بحث. عرض تفاصيل النتيجة.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني عشر

قد اعتمد جدول الامتحانات الدور الثاني من خلال الوكيل المساعد للتعليم لطلابة الثانوية العامة بأقسامها العلمي والأدبي والديني وكذلك طلاب المنازل حيث تبدأ امتحانات القسم الديني 1 يوليو والقسمين الأدبي والعلمي يوم 4 يوليو وتنتهى جميع الأقسام من الامتحان يوم 15 يوليو ويجب الالتزام أيضا بالتدابير الاحترازية للإنهاء الامتحانات بشكل منتظم بدون حدوث أصابات.

أسماء أوائل الصف الثاني عشر بالكويت

الطالب أحمد وائل المركز الأول على الكويت بالقسم العلمي بالثانوية بنسبة 100%. حصلت الطالبة آية محمد محمد على المركز الأول على الكويت بالقسم الديني بنسبة 100%. الطالبة مريم الديحاني الأولى على الكويت بالقسم الأدبي بنسبة 99.50%.

تطبيق بوابة الكويت التعليمية

يتم معرفة نتيجة الثانوية العامة بالكويت الدور الأول لجميع الأقسام من خلال تطبيق يتم تنزيله من على جوجل بلاي أو أب أستور لمعرفة النتيجة غير أن التطبيق يوجد علية الكثير من الخدمات الخدمات بمراحل التعليم في الكويت ومواعيد بدء الدراسة وغيرها الكثير، كمان أن المربع إلكتروني قد سهل على الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة وبيات تفاصيلي للدرجات.

اختبار القدرات الأكاديمية بالكويت

قد استقبلت جامعة الكويت 6000 طالب وطالبة لتأدية اختبارات القدرات الأكاديمية في عدد من المواقع الجامعية وتكون الاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واللغة الفرنسية للقبول في الجامعات وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الإدارات التعليمية للمدارس.

والجدير بالذكر أن دولة الكويت تهتم بالتعليم وتتخذه ضمن أهم المجالات التي تراعها وتصل نسبة الإنفاق عليه إلى 3.8% وتعد من اكثر الدول أنفاقا على التعليم، كما ينص الدستور الكويتي على إلزامية اجتياز مراحل التعليم حتى الثانوية حتى يتيح لطلاب الدخول إلى مختلف الجامعات على حسب تفوقه ودرجاته العلمية، غير أراء أوائل الثانوية العامة في التعليم عن بعد ساهم بالكثير في التركيز على الدراسة وعدم الازدحام في الفصول مما ساعد على نتائج افضل من العام الماضي، كما أنه سوف يتم توزيع شهادات الثانوية العامة في المدارس وعلى من يرغب في الحصول على نسخة طبق الأصل عليه أن يطلب من المدرسة ذلك مع تقديم الطابع المطلوب وستقوم المدرسة بدورها باعتماد النسخة من المنطقة التعليمية وتسليمها إلى الطالب.