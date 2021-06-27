نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طباعة تصريح الحج 1442 من بوابة أبشر في المقال التالي
كيفية طباعة تصريح الحج 1442، هذا السؤال هو واحد من الأسئلة الشائعة التي قد تدور في أذهان العديد من المقبولين في موسم الحج هذا العام أو في الحديث بينهم وذلك لأن يحصلون علي الطريقة الصحيحة التي تستخدم في عملية طباعة هذا التصريح والذي لابد إن يحصل عليه الحاج حتي يتسطيع أداء مناسك الحج.
طباعة تصريح الحج 1442
عملت وزارة الحج والعمرة في هذا العام علي تقيد الحج فقط علي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فقط وبعدد محدد لا يتجاوز 60 ألف حاج وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في الفترة الحالية من إصابة العديد من سكان دول العالم بفيروس كورونا المستجد، وقد عملت الوزارة علي توفير خدمة إلكترونية للتقديم علي الحج من خلالها ويستطيع المرشح إن يحصل علي التصريح من خلال بوابة أبشر بسهولة.
تسجيل الحج المرحلة الثانية
لأن يستطيع الحاج الحصول علي تصريح الحج يجب علية من إن يقوم بأستكمال التسجيل في المرجلة الثانية حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو التالي:
- الأنتقال إلي بوابة المسار الإلكتروني للحج علي شكبة الأنترنت.
- قراءة شروط وأحكام التسجيل ثم الموافقة عليها.
- تسجيل البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- يمكن إن تقوم بإضافة مرافق واحد فقط في حالة الرغبة بذلك.
- تقوم بأختيار باقة الحج المناسبة لحالتك المادية.
- الضغط علي زر التسجيل.
خطوات طباعة تصريح الحج 1442
يمكن إن تقوم بطباعة التصريح من خلال بوابة أبشر حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع بوابة أبشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار أبشر للأفراد من الصفحة الرئيسية.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق المرسل في الهاتف المحمول.
- تقوم باختيار من قائمة الموقع العلوية خدماتي.
- بعد ذلك تقوم باختيار خدمات الحج ثم طباعة التصريح.
- تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم النقر علي زر عرض التصريح.
- يعرض لك التصريح في صفحة أخري ثم الضغط علي علامة الطباعة.
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