اهم شروط التسجيل في دعم ريف السعودي للأسر المنتجة

دعم ريف السعودي في إطار خطة المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتي تتطلب التنمية والتطوير لكافة قطاعات ونشاطات الاقتصاد والزراعي وغيره، فإن السلطات في المملكة تدعم صغار المزارعين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني بتمويل من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتنمية الإنتاج الحيواني والنهوض بالقطاع الزراعي بشكل عام، وهذا ما دفع السلطات في المملكة لتقديم برنامج دعم تحت اسم برنامج دعم ريف، وهو مقدم بشكل أساسي لصغار المزارعين والعاملين في مجال الانتاج الزراعي والحيواني.

شروط استحقاق تمويل دعم ريف

يتطلب للحصول على دعم ريف توافر مجموعة من الشروط والضوابط من أجل استحقاق ذلك الدعم وأهمها ما يلي:

أن يكون من العاملين في مجال الزراعة بنفسه، أو في مجال الانتاج الزراعي والحيواني.

ألا يقل عمره عن ٢١ عام.

أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

أن يكون الفرد راتبه ودخله الشهري لا يتجاوز ٦ آلاف ريال سعودي.

كيفية الحصول على الدعم من خلال التسجيل على المنصة ريف

للحصول على تمويل ريف يجب على من يرى في نفسه توافر الشروط والضوابط اللازمة لاستحقاق الدعم ان يتقدم بطلب للحصول عليه وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على رابط وزارة المياه والزراعة والبيئة.

اختر ايقونة دعم ريف.

على الفرض اختيار ايقونة تسجيل في دعم ريف.

على الفرد إدخال جميع بياناته الشخصية بشكل صحيح، ومن ثم التأكد من صحتها.

إدخال رقم هاتفك النقال.

انتظر رسالة التأكيد التي ستصل إليك على هاتفك ومن ثم كتابتها في مكانها المخصص.

اضغط على زر تسجيل.

بعد مراجعة البيانات المدخلة على رابط الوزارة من أجل الحصول على الدعم فسوف تقوم الجهات المختصة بعملية مراجعة البيانات والمستندات للتأكد من مدى توافر الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق الدعم من عدمه في حال حال توافر الشروط والاستحقاق فإنه سيصرف له الدعم على الفورى.