لتضامن ينظم دورة تاسيسه لكرة القدم لتطوير الصغار

دوت الخليج – حسين الحبيب

نفذت ادارة فريق التضامن بمحافظة الأحساء الدورة التأهيلية الاولى لتعليم وتدريب المهارات الاسياسية للصغار لكرة القدم طوال ايام العطلة الصيفية ضمن مشروع الادارة الجديدة بتطوير ابناء كرة القدم لفرق الحواري

الدورة التدريبية ينفذها المشرف الفني لمشروع تطوير كرة القدم الأستاذ عبدالله الصولان وسط متابعة من اباء اللاعبين واقاربهم

وتهدف الدورة التدريبية الى تأهيل مجموعة من الابناء بمدينة الطرف بتعليم مهارات كرة القدم واساسيات تطوير الصغار

وتحدث منفذ الدورة الاستاذ عبدالله الصولان أن فكرة الدورة هي تعليم المهارات الاسياسية لكرة القدم إعداداً شاملاً ومتزناً وفقاً لمنهج مدروس بتدريبات متنوعة لمراحل النمو والتطور البدني والمهاري والإدراكي والانفعالي

بما يناسب كل مرحلة واحتياجها ويسهم في تطوير مستوى اداء اللاعبين بالإضافة الى زيادة الوعي بالجوانب الصحية والثقافية والاجتماعية

فيما تحدث الاداري منير بوداحس أن مشروع الدورة التدريبية ماهي الا بداية لمشاريع الفريق القادمة اللي تهدف ببناء بيئة جاذبة للمشاركين في الدورات المبرمجة لدينا لجميع الأعمار من أجل تعزيز العمل الجماعي بالمنطقة