تمويل شخصي بالتورق مزايا وشروط تمويل البنك العربي الوطني

التمويل الشخصي بالتورق ، متاح هذا التمويل عبر البنك العربي الوطني بصيغة التورق حيث يتم شراء سلعة مملوكة للبنك العربي الوطني وبعد أن تتم عملية الشراء يتم تفويض البنك من أجل أن يبيع السلعة التي تملكها نيابة عنك، والنوع الثاني من هذا التمويل هو تمويل الأسهم المحلية حيث يقوم البنك ببيع هذه الأسهم للعميل ومن ثم يستطيع العميل الاحتفاظ بها أو بيعها ان أراد ذلك، أو يتم أيضا توكيل البنك في حال أراد العميل من أجل أن يبيعها بالنيابة عنه.

تمويل شخصي بالتورق متاح من المصرف العربي الوطني

بالنسبة للمزايا فهي سهلة الإجراءات كما يتم توفير أعلى مبلغ من التمويل مع هامش ربح مميز وثابت، بالإضافة إلى إمكانية تأجيل ما بين ثلاثة إلى ستة أقساط في فترة التسديد كاملة، فضلا عن المدة المريحة في تسديد أقساط تمويل بنك العربي الوطني الشخصي والتي تصل إلى نحو 60 شهر، ناهيك عن إمكانية إعادة تقديم تمويل جديد بعد تسديد ما لا يقل عن 20% من إجمالي نسبة التمويل.

ما هي شروط استحقاق التمويل الشخصي

يشمل هذا التمويل المتقاعدين

الشخص الذي يطلب التمويل يشترط أن يكون على الأقل في سن الثمانية عشر عاما أو أكثر

يتم تمويل الذين يعملون لدى الجهات المعتمدة لدى المصرف العربي الوطني إن كان الحكومي أو القطاع الخاص.

ما هي الثبوتيات اللازمة لإتمام عملية تمويل الأفراد

تحضير خطاب تعريف الراتب والمنصب وعدد السنوات التي قضيتها في جهة العمل

خطاب تحويل الراتب من خلال نظام سريع ومعتمد من جهة العمل

إحضار صورة عن بطاقة الهوية وإقامة سارية الصلاحية للمقيمين.

ما هو رابط التقدم للحصول على تمويل البنك العربي الشخصي