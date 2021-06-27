نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية المستفيدون من معاش الضمان هم ثلاث فئات ولوقفة ثماني حالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ومن أهم أخبار السعودية ، رصدنا لحضراتكم عدد ثماني حالات لوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، ومن هم المستفيدون من هذا المعاش هم ثلاث فئات ولكن حددتها بشروط، وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، شروط المستفيدون من معاش الضمان، وكيفية تقديم الطلب ، وماهي المستندات المطلوبة، وقد جاءت اللائحة التنفيذية في عدد تسع وعشرين مادة، فأنه يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إشعار مقدم طلب المعاش بقرارها في مدة أقصاها (عشرون) يومًا وذلك من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

مدة انقضاء طلب صرف معاش الضمان:

وقد نوهت اللائحة علي إلى أنه في حالة مضي المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن تلك الطلبات، أو قد صدر قرار برفض الطلب ، فأنه يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة في مدة أقصاها(ثلاثون) يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.

وقد قامت اللائحة التنفيذية بتحديد من هم المستفيدين لنظام الضمان الاجتماعي وشروط استحقاقه ، وهو المقيم إقامة كاملة و دائمة في المملكة العربية السعودية ، على أنه يعد أيضا في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة 3 أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش.

شروط صرف الزوجة معاش الضمان الاجتماعي:

وبحسب ما قد جاء باللائحة، فإنه يستفيد من المعاش أيضاً زوجة السعودي، كما تستفاد مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، ولكن بشروط هي :

أن تكون إقامة المرأة وأولادها إقامة كاملة و دائمة في المملكة العربية السعودية

أن يكون لديها إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت تلك الحالة.

كما أشارت اللائحة أن أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي بأحقيتهم في الاستفادة من معاش الضمان ، ولكن حددتها بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية ، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي وذلك بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأبناء إقامات سعودية و سارية المفعول.

وقد أكدت انه يحق للأشخاص ذي الإعاقة، وكذلك الأيتام، وايضا الأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل لهم أحقية في الاستفادة من معاش الضمان، ولك قد حددت أيضا بشرط أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.