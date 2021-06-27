الأميرة هيام آل فرحان تشارك أطفال (البر) رحلتهم التثقيفية في مكتبة جرير

دوت الخليج : هاني الطويل – جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس المنظمة العربية لحقوق الطفل، وصاحبة السمو الأميرة هيام بنت غالب آل فرحان.. نظمت جمعية البر بجدة أمس رحلة تثقيفية لأبنائها الأيتام في مكتبة جرير، بحضور المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي للجمعية، والأستاذ عبد الرحمن ضيف الله الزهراني مدير إدارة دور الضيافة وعدد من مسؤولي مكتبة جرير وعدد آخر من الإعلاميين.

وقد التقت سمو الأميرة هيام آل فرحان بالأطفال واستمعت إلى استفساراتهم وناقشتهم فيها.. وتجولت معهم في أقسام المكتبة وصولاً الى قسم الكتب.

ولإضفاء أجواء من التنشيط الذهني الممزوج بالمداعبة والمرح ولزيادة مدارك الطفل من خلال غرس دافعية التحدي لديه، دعت سمو الأميرة هيام الاطفال الى اختيار كتاب من المكتبة لمناقشته مع سموها عند زيارتها لدور الضيافة الخاصة بهم.

ودعت سموها إلى ضرورة دعم الشركات لهذه الفئة من الأطفال.. مذكرة بمقولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز ال سعود التي حث من خلالها القطاع الخاص على مساعدة هذه الفئات كسباً للأجر وأداءً للمسؤولية الاجتماعية.. مثمِّنة جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دعم الجمعيات الخيرية في جميع مدن المملكة.

وقالت سموها في ختام حديثها إن هناك برامج تثقيفية وتنموية للطفل سيتم طرحها في المستقبل القريب، مُعربة عن سعادتها بوجودها بين هؤلاء الأطفال، ومناقشتهم والاستماع إليهم.. وشكرت سموها مسؤولي جمعية البر على تعاونهم في تنظيم هذه الرحلة.. كما شكرت مدير مكتبة جرير الأستاذ محمد جزائرلي والإعلاميين والمصورين لجهودهم المميزة في متابعة تنظيم وتغطية هذه المبادرة الإنسانية.

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