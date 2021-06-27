نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض هائل بـ أسعار لاندكروزر 2021 بعد الإعلان عن موديل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمكنت لاندكروزر 2021 من تحقيق نجاح هائل في الأسواق الخليجية بشكل عام و بالسوق السعودي بشكل خاص، فمنذ إطلاق سيارة الدفع الرباعي الأكثر طلبًا في المملكة في شهر 9 من عام 2020، لم تتوقف عمليات البحث عنها ولا عن مواصفاتها الداخلية أو الخارجية وكذلك استمرت عمليات البحث عن مميزاتها و أسعارها، وشهدت هذه الأسعار موجة انخفاض كبيرة لدى الوكالة بالتزامن مع الإعلان عن تقديم تويوتا لموديل لاندكروزر 2022.

انخفاض هائل بـ أسعار لاندكروزر 2021 لدى الوكالة

شهدت لاندكروزر 2021 لدى الوكالة انخفاضًا هائلًا بأسعار جميع فئاتها بعد طرح موديل 2022، وفيما يلي الأسعار بعد الانخفاض وقبله:

فئة vxs كانت بسعر 358 ألف ريال والآن يبلغ سعرها لدى عبد اللطيف جميل 312 ألف ريال.

فئة vxr 1 قبل الانخفاض كانت تباع بسعر 316 ألف ريال والآن هي متوفرة لدى وكيل تويوتا بسعر 275 الف ريال.

2021 GXR

فئة gxr 4 قبل طرح لاندكروزر 2022 كانت بسعر 293 ألف ريال وتباع الآن بسعر 254 ألف ريال.

فئة gxr 3 كانت بـ 277 الف ريال والآن أصبحت متاحة بسعر 249 الف ريال.

سعر جيب لاندكروزر 2021

فئة gxr 2 الآن أصبحت بسعر 231 الف ريال بعد أن كانت تباع بسعر بـ 247 ألف ريال.

فئة gxr 1 كانت يبلغ سعرها 229 ألف ريال والآن سعرها لا يتعدى الـ 200 الف ريال.

أسعار لاندكروزر 2022 الرسمية

أعلنت تويوتا أسعار لاندكروزر 2022 الرسمية وهو الأمر الذي أدى بشكل مباشر لانخفاض أسعار شقيقتها الكبرى بجميع فئاتها كما هو واضح فيما سبق.

وتبلغ أسعار الموديل الأحدث من السيارة اليابانية الخرافية:

سعر فئة vxs سيكون حوالي 405 الف ريال سعودي.

سعر vx لن يتعدى حوالي الـ 363 الف ريال.

فئات gxr جاءت بأسعار تتراوح ما بين الـ 263 الف ريال و305 الف ريال تقريبًا.

ملحوظة: الأسعار الواردة في هذا المقال قد تتغير بناءً على تغيرات سوق السيارات في المملكة العربية السعودية.

طريقة الاستفسار عن الأسعار بدقة

يمكنك الاتصال على الرقم التالي من داخل المملكة العربية السعودية 8002442211 للاستفسار عن التوافر أو للاستفسار عن مواعيد العمل وأيضًا عن الأسعار المحددة والمواصفات الدقيقة للسيارة التي قررت شرائها من بين فئات لاندكروزر سواء 2021 أو 2022.

فروع عبداللطيف جميل

يمكنك زيارة فروع وكالة تويوتا في السعودية لمعاينة السيارة التي شهد سعرها انخفاض كبيرًا، ومن بين هذه الفروع:

1- فرع المزاحمية و رقمه للتواصل هو : 011-5236555

2- الجملة وهاتفه هو: 011-0555214254

3- فرع خريص و رقمه هو 011-4916921

وينصح بالاتصال على الفروع قبل زيارتها لمعرفة مواعيد عملها بالضبط لعدم ضياع الوقت.

مواصفات لاندكروزر 2021

تأتي السيارة اليابانية في السعودية بناقل حركة اتوماتيكي يحتوي على 8 نقلات موصل على موتور ينتج نحو 385 حصان ميكانيكي.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي السيارة على عدد كبيرة من أنظمة الأمان وكذلك التشغيل، ويمكن قيادتها على أكثر من وضعية حسب المهمة المراد قيامها بها.

وتوفر السيارة مستوى راحة فريد بفضل ارتفاع عن الأرض وبفضل أيضا محيط عجلاتها الكبير ما يعطها ثابت يحقق أقصى درجات الأمان.