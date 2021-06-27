نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريد وزارة الصحة السعودية الإلكتروني.. خطوات الإنشاء وتعليمات الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، العديد من طرق التواصل مع المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن هذه الطرق، البريد الإلكتروني لوزارة الصحة، حيث يمكن من خلاله طرح الاستفسارات والشكاوي الخاصة بالصحة علي البريد الإلكتروني بأسلوب علمي مبسط وترد الوزارة بدورها علي المشكلات والاستفسارات حيث تستعين الوزارة بمتخصيصين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالأفراد المتواجدين في المملكة.

وفي السطور التالية نتعرف علي بريد وزارة الصحة السعودية، بالإضافة إلي تعليمات الدخول إلي البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة السعودية وخطوات إنشاء بريد إلكتروني وزارة الصحة وكيفية استعادة كلمة مرور البريد وغيرها من المعلومات المتعلقة.

بريد وزارة الصحة السعودية

تتيح وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بريدا إلكترونيا، يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة من طرح جميع الاستفسارات والتساؤلات في أي وقت علي مدار اليوم ومن أي مكان في المملكة، ويتولي نخبة من الأطباء والأخصائيين مهمة الرد علي استفسارات المواطنين والمقيمين الطبية والتساؤلات، وذلك بهدف نشر الوعي الصحي بين الأفراد في المملكة من جانب ومن جانب آخر للمحافظة علي صحة وسلامتهم حيث يمكن التواصل مع البريد الخاصة بوزارة الصحة بشكل مباشر وطرح الاستفسارات والتساؤلات مباشرة.

الدخول إلى بريد وزارة الصحة

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الدخول إلي بريد وزارة الصحة السعودية من خلال إتباع الخطوات والتعليمات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة واختيار الوزارة.

الذهاب إلي بريد وزارة الصحة ومن ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي خيار الدخول ومن ثم يتم الدخول إلي البريد الخاصة بوزارة الصحة.

خطوات إنشاء بريد إلكتروني وزارة الصحة

توفر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية للعاملين والموظفين فيها، إمكانية إنشاء إيميل خاصة بهم، والذي يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد والحصول علي الخدمات المختلفة، حيث يمكنهم إنشاء بريد إلكتروني وزارة الصحة الذي يتيح متابعة جميع العمليات والمعلومات وكذلك الخصومات الشهرية وغيرها من الخدمات الصحية الخاصة بالمشتركين فقط عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال البيانات الشخصية والتأكد من البيانات المدخلة.

بعد التأكد من دقة البيانات يتم الضغط علي أيقونة إنشاء البريد ومنها إلي تحديث

خطوات إنشاء توقيع البريد الإلكتروني وزارة الصحة

يمكن إنشاء توقيع البريد الإلكترونيي لوزارة الصحة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي الرابط الخاصة بتوقيع البريد الإلكتروني للصحة السعودية. إدخال الاسم الكامل والمسمي الوظيفي باللغة الإنجليزية وكذلك القسم باللغة الإنجليزية. كتابة الاسم بالكامل باللغة العربية وكذلك المسمي الوظيفي والقسم. إدخال البريد الإلكتروني ومنها يتم إدخال رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت، ورقم التحويل. الضغط علي أيقونة حفظ بعد التأكد من البيانات المدخلة ليتم إنشاء توقيع البريد الإلكتروني لوزارة الصحة.

استعادة كلمة مرور بريد وزارة الصحة الإلكتروني

يتعرض الكثير من الموظفين والعاملين في وزارة الصحة إلي نسيان أو فقد لكلمة المرور، ووفرت وزارة الصحة إمكانية استعادة كلمة المرور عن طريق إتباع الخطوات التالية: