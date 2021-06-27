نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر reef.gov.sa رابط تسجيل دخول برنامج ريف للدعم المادي وخطوات إنشاء حساب جديد وتقديم طلب مستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول برنامج ريف للدعم المادي للأسر الصغيرة المنتجة عبر بوابة ريف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة تصدر قائمة عمليات البحث خلال الفترة الماضية في المملكة العربية السعودية من قبل الكثير من المواطنين العاملين في القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية للأسر والأفراد، من أجل الحصول على دعم برنامج ريف المادي الشهري والذي يتراوح من ألفي ريال سعودي وحتى 4500 ريال، لدعم الأسر الريفية الفقيرة المنتجة ضمن رؤية الملكة 2030 التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تسجيل دخول برنامج ريف للدعم المادي

ويحرص الكثير من المواطنين المستحقين لدعم ريف على تسجيل بياناتهم عبر بوابة ريف التي فعلتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من أجل الاستفادة بالدعم وسد احتياجاتهم المادية وتذليل العقبات المادية التي تعطلهم عن العمل.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن تفعيل برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة يأتي في إطار حرصها على التيسير على صغار المزارعين ومساعدتهم في تحقيق أفضل معدلات إنتاج وتشجيعهم على زراعة المحاصيل التي تحتاجها المملكة من المنتجات الاستراتيجية التي تستهدف المملكة تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي بها.

شروط التسجيل في برنامج ريف الدعم المادي

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم برنامج ريف، تتمثل فيما يلي:-

أن يكون المتقدم من سكان المناطق المحددة لتقديم دعم برنامج ريف المادي.

توفير شهادة للعمل الحر صادرة من وزارة الموارد البشرية.

يجب أن يكون المتقدم لدعم ريف سعودي الجنسية.

يشترط ألا يقل سن المتقدم للاستفادة من دعم ريف عن 21 سنة

يجب أن يكون المستفيد من العاملين في المجال الزراعي ولا يكون موظف في المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص.

يجب أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن 6000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم غير مستفيد في أحد برامج الدعم الحكومي.

طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المادي

أولا يجب تسجيل الدخول إلى منصة ريف للدعم المادي.

ثانيا: إنشاء حساب جديد في حالة عدم تسجيل حساب مسبق

ثالثا: تسجيل إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل فيما يلي ”اسم المستفيد، وتاريخ ومحل الولادة، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال”.

رابعًا: كتابة كود التحقق، ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

خامسًا: أعد الدخول من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة السر الجديدة، ثم اختر كلمة تسجيل دخول

سادسًا: اختار برنامج الدعم المناسب للنشاط الذي تمتلكه.

سابعًا: سجل البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة والمتمثلة في“معلومات شخصية، بيانات المشروع، دراسة الجدوى، التحليل المالي والاقتصادي للمشروع”.

أخيرًا: إرفاق المستندات المطلوبة، ثم الضغط على تقديم الطلب.