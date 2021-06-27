نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد في شركة المياه الوطنية.. طريقة تقديم شكوى والرقم المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل شركة المياه الوطنية على تقديم خدمات المياه، والصرف الصحي إلى مختلف المناطق السعودية، وتختص الشركة السعودية بمعالجة مياه الصرف الصحي، وخدمة عملائها بشكل مميز وراقي.

يعود نشأة شركة المياه الوطنية السعودية إلى عام 1429 هجري، عندما صدر مرسوم ملكي بإنشائها، فهي تتبع صندوق الاستثمارات العامة، وتتعاون مع الجهات لتحسين الخدمات المقدمة إلى العملاء .

خطوات حجز موعد شركة المياه الوطنية

وحددت شركة المياه الوطنية، عددًا من الخطوات من أجل حجز موعد للحضور إلى شركة المياه الوطنية، حفاظًا على أوقات العملاء، ومنعًا للتكدس، ويمكن حجز موعد من خلال الخطوات التالية.

انقر للدخول إلى البوابة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية.

انقر لاختيار الموعد من قائمة الطلبات.

ادخل البيانات اللازمة حول طلب الموعد في المياه الوطنية.

ادخل نوع العقار والمدينة، والمركز الذي تتوفر فيه الخدمة وطلب الخدمة.

اختيار الوقت والوقت المناسب لديك للحضور إلى المياه الوطنية.

انقر للضغط على زر حجز موعد.

تصلك رسالة نصية على هاتفك لتأكيد موعد الحجز .

يجب الاحتفاظ بالرسالة على الجوال لتقديمها إلى موظف استقبال شركة المياه الوطنية.

طريقة طلب صهريج مياه بالخطوات

كما أتاحت شركة المياه الوطنية، إمكانية طلب صهريج مياه من خلال الخطوات التالية:.

ادخل للنقر على البوابة الرئيسية لشركة المياه الوطنية.

انقر لتسجيل الدخول.

ادخل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية.

ادخل رقم الإقامة وكلمة المرور.

في حال لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد.

حدد إما رقم الجوال أو البريد الالكتروني لتصلك كلمة المرور عليه.

انقر على أيقونة توزيع المياه.

اختار من القائمة طلب صهريج مياه.

يتم فتح أمامك صفحة جديدة بها رقم الحساب ونوعه والرصيد، والمخالفات.

حدد رقم الحساب وانقر على زر التالي.

حدد العلامة وانقر على طلب صهريج مياه مدفوع التكلفة.

طريقة الشكوى على شركة المياه الوطنية

وأتاحت شركة المياه الوطنية، إمكانية التواصل مع المواطنين لاستقبال أى شكوى أو استفسار سواء فيما يتعلق بالخدمة أو زيادة فواتير المياه عن المعدلات الطبيعية، أو في حال وجود تسريب في مواسير المياه.

كما تستقبل شركة المياه الشكاوى، وتعمل على حل المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه، أو غيرها من الشكاوى التي تتعلق بخدمات شركة المياه الوطنية، يمكن تقديم شكوى في شركة المياه الوطنية من خلال التالي:.

انقر للدخول على الموقع الإلكتروني لشركة المياه.

من الضروري أن يكون لدى الفرد حساب على موقع الشركة.

حال عدم امتلاك حساب يمكنك إنشاء حساب بخطوات بسيطة عبر تعبئة نموذج حساب جديد.

سجل الدخول إلى الفرع الإلكتروني

ادخل البيانات اللازمة في نموذج الشكوى.

رقم شركة مياه الوطنية

وخصصت شركة مياه الوطنية، رقمًا للتواصل مع العملاء لحل الأزمات التي يواجهونها عن طريق الأرقام التالية: