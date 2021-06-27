نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العطلات الرسميه في السعودية كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العطلات الرسميه في السعودية قبل أيام قليلة من حلول العام الميلادي الجديد، يبحث معظم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن عطلات رسمية في المملكة العربية السعودية في عام 2021. سنتعرف عليها أكثر في الفقرات التالية.

العطلات الرسميه في السعودية

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد وافقت على العديد من العطلات المختلفة، هل هذه الإجازات للعاملين في القطاع العام أم القطاع الخاص؟

كما ذكر أن وقت الإجازة في المملكة العربية السعودية مختلف، تختلف أوقات الإجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص.

في معظم الحالات يكون للإدارات الحكومية إجازات، وأيام أطول مما هي عليه في القطاع الخاص.

العطل الرسمية في المملكة 2021

تنطبق على جميع القطاعات المختلفة سواء كانت مدرسة أو قطاع خاص أو قطاع حكومي وهذه التراخيص هي:

من الأربعاء 12 مايو 2021 إلى السبت 15 مايو 2021 هو العطلة الرسمية لعيد الفطر.

وتبدأ العطلة الرسمية الثانية من الاثنين 19 يوليو 2021 إلى الخميس 22 يوليو 2021، وتكون هذه العطلة عيد الأضحى المبارك.

العطلة الثالثة هي الخميس 23 سبتمبر 2021 الذي يصادف اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

بالنسبة لعطلات المملكة العربية السعودية في قطاع التعليم، وجدنا أنه بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية النظامية التي يشارك فيها جميع الطلاب كل أسبوع.

وبالإضافة إلى الإجازات الرسمية التي ذكرناها ، فقد أتت إجازات إدارة التعليم أيضًا.

إجازة نصف العام: الخميس 16 جمادى الآخرة أول 1442 ينتمي إلى السنة التقويمية ، 30 ديسمبر 2020.

هذه تستمر بعد إجازة لمدة 14 يومًا ستستأنف المدرسة في العام الجديد.

كما تقترب عطلة العام الدراسي من نهايتها.

من المقرر أن تبدأ يوم الخميس 22 فبراير 1442 وهو العام الميلادي ، وهو 3 يونيو من العام الجديد في عام 2021.

الاجازات في المملكة العربية السعودية

أما بالنسبة لقوانين العطلات في المملكة العربية السعودية ، فقد وجدنا أنها: تم تعديل المادة 7 من قائمة العطلات في المملكة العربية السعودية على النحو التالي: ”إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية”.

يتجلى هذا القانون بشكل أكبر في إجازات عيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك في القطاع العام.

إذا كان هناك يوم عمل بين نهاية الأسبوع وأي عطلة عيد يحسب هذا اليوم ويضاف إلى عطلة العيد.