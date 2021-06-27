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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل مندوب في تطبيق جاهز يعتبر من التطبيقات التي يمكنها أن تسهل على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الحصول على الطلبات المتنوعة من المأكولات، وكل ما على المواطن هو أن يسجل في هذا التطبيق كمندوب حتى يتمكن من الحصول على فرصة عمل في جميع المناطق، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل.

تطبيق جاهز

يعد من التطبيقات الإلكترونية التي تمكن المواطنين من توصيل الطلبيات وعملية الشراء .

حيث إن المندوبين الذين ينتشرون في كافة المناطق يمكنهم توصيل الطلبيات إلى عنوان العميل في وقت قليل جدًا.

ويمكن استخدام هذا التطبيق على مدار 24 ساعة

مميزات تطبيق جاهز

التطبيق يمتلك الكثير من المزايا التي جعلته تطبيق مختلف عن جميع التطبيقات التي تعمل على توصيل الطلبيات، ومن أهم مزايا التطبيق:

يمتلك واجهة سهلة الاستخدام.

يسهل البحث عن المطاعم القريبة من العميل للحصول على ما يريد.

يوفر خدمة التتبع خلال توصيل الطلب.

يطيح أكلات البيوت.

يحدد وقت التوصيل إلى العميل حتى لا ينتظر فترة طويلة.

يتم تجهيز الأكل خلال ثلاث ساعات من الطلب، فكل ما على العميل هو أن يحدد وقت التوصيل للطعام.

خطوات تسجيل مندوب في تطبيق جاهز

يستطيع الشباب أن يقوموا بتسجيل مندوب في هذا التطبيق حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل في توصيل طلبات الأكل إلى كافة المناطق، وأهم خطوات التسجيل:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لتطبيق جاهز.

اضغط على السائق تتواجد في أعلى الشاشة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من مثل الاسم بالكامل ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

استكمل البيانات مثل تاريخ انتهاء الهوية وتاريخ الميلاد.

ثم اضغط على كلمة التالي تظهر مجموعة من المناطق.

أختار المنطقة التي سوف تعمل بها.

ويدخل مجموعة من البيانات من المدينة واسم الحي ونوع السيارة التي يمتلكها ورقم السيارة.

يقدم الإقرار بأن جميع البيانات التي يقدمها صحيحة.

قم بالضغط على إنشاء الحساب.

يتم إرفاق صورة الهوية وصورة رخصة القيادة.

كما يتم إرفاق صوره استمارة السيارة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات أكد الطلب التسجيل في جاهز كمندوب.

شروط التسجيل في جاهز كمندوب