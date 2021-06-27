نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إتاحة تصاريح عمل أجير الحج للمقيمين بالسعودية والمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصاريح عمل أجير الحج للمقيمين والمواطنين، اقترب موسم الحج هذا العام وبدأت طلبات حجز رحلات الحج في السعودية وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن إتاحة التقديم في وظائف موسم الحج بالشعائر المقدسة سواء كانوا مقيمين أو سعوديين حيث يمكن من خلال التطبيق الإلكتروني أجير استخراج تصريح عمل لأجير الحج لكي يستطيع أن ينفذ مهامه بسهولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

خطط موسم الحج من الموارد البشرية

بعد عودة موسم الحج لهذا العام تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن توفير تصاريح العمل لموسم الحج وخدمة الحجاج، ومن خلال هذا التصريح يمكن للحاصل عليه أن يعمل في المشاعر المقدسة سواء كان من المقيمين أو السعوديين ويكون هذا العمل لفترة مؤقتة لحين انتهاء موسم الحج ليتم سداد الحاجة إلى عمال لتقديم خدمات الحج للحجاج في هذا الموسم.

مع العلم أن تلك الخدمة يتم تقديمها وفق القواعد الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بالسعودية، حيث سيتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين والحجاج بمشيئة الله.

شروط الحصول على تصريح أجير حج

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن على من يرغب في التقديم على وظيفة أجير حج المؤقتة عليه أن يلتزم باشتراطات تصريح أجير حج التي تتفق مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وهي:

المتقدم يجب أن من الفئات المحصنة سواء بجرعة أو جرعتين من اللقاح أو متعافي. أن يكون ذو صحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة. لا يشترط أن يكون سعودي يمكن أن يكون مقيم أو وافد.

برنامج أجير للحج

يعمل برنامج أجير على زيادة فرص العمل للأشخاص في السعودية من السعوديين أو الأشخاص المقيمين وسد حاجة سوق العمل إلى العاملين، كما ويزيد من توفير فاعلية الأيدي العاملة في الأسواق السعودية ويزيد من المرونة في توفير العمل، ويرفع مستوى القوى العاملة من حيث الكفاءة والإنتاجية، وللتقديم في برنامج أجير اليكم رابط برنامج أجير الإلكتروني.