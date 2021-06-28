دوت الخليج – الطائف : برعاية سعادة رئيس جامعة الطائف وتنظيم عمادةُ شؤونِ الطُّلاب تم افتتاح الملتقى الأوَّل لخريجي جامعة الطَّائف 1441-1442هـ

تحت شعار .. بتخرجكم نفخر.. وعطاؤنا بكم يستمر

والذي بدء من الأحد الموافق 1442/11/17 ويستمر لمدة خمس أيام بواقع اربع ساعات يومياً

ويتضمن الملتقى العديد من ورش العمل التدريبية والجلسات الحوارية التي تهدف إلى

تعريف وتهيئة الطلبة الخريجين بمستجدات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم معرفياً ومهنياً

ومن ضمن فعاليات اليوم الأول للملتقى

أقيمت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان “كيف تكتب سيرتك الذاتية بمهنية” والتي قدمتها سعادة الدكتورة عبير الفران أستاذ الموارد البشرية المساعد والتي تناولت المحاور الأساسية لكتابة السيرة الذاتية بطريقة مهنية وذلك من خلال التطبيقات العملية

كما أقيمت أمسية مسائية للتعريف ببرامج صندوق الموارد البشري “هدف” لما بعد التخرج والذي قدمها الأستاذ عبدالله الغامدي استشاري التوظيف

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