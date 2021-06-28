” التحقيق الجنائي الرقمي ” دورة بغرفة القصيم

دوت الخليج – القصيم تقيم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع معهد أوطان التعليم للتدريب ، السبت المقبل دورة بعنوان ” التحقيق الجنائي الرقمي ” الجرائم السيبرانية ” و تستمر 4 أيام ، وذلك بمقر الغرفة ببريدة.

وستتناول الدورة التمييز بين الجرائم السيبرانية والأمن السيبراني ، و التعليمات الخاصة بتلافي خطرالجرائم الإلكترونية ، بالإضافة إلى طرق استقبال البلاغات حول الجرائم المعلوماتية ، و نظم مكافحة الجرائم السيبرانية و المختبر الجنائي ، و مهام الفاحص والخبير الجنائي الرقمي.

كما ستتناول تشكيل ومهام الفريق الأمني للاستجابة الأولية للبلاغ ، و ضوابط إجراء المعاينة بعد وقوع الجريمة و تجميع واستخراج الأدلة و التقرير الفني الجنائي.

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