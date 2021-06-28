الصحة تُعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك

دوت الخليج – الرياض أعلنت وزارة الصحة تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا حيث سيجري البدء في إعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي, وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية, التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة, حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة, لافتةً الانتباه إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له؛ إذْ جرى حتى الآن إعطاء (17.255.254) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزًا في مختلف مناطق المملكة.

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