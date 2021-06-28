زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب شمال باكستان

دوت الخليج – وكالات ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الشطر الشمالي من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 90 كيلومتراً بالقرب في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان، مشيرةً إلى أن سكان الشطر الشمالي من باكستان شعروا به، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور ومناطق وادي سوات.

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