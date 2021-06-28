دوت الخليج – واس وقعت هيئة فنون الطهي، اليوم ، مذكرة تفاهم مع معهد لو كوردون بلو العالمي لفنون الطهي والضيافة، وذلك لتأسيس معهد تعليمي في مدينة الرياض يقدم برامج تعليمية متقدمة في قطاع الطهي والضيافة الخاصة بـ” لو كوردون بلو”، باستخدام علاماتها التجارية ومواردها التعليمية وخبراتها .

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الثقافة في حي البجيري بالدرعية بالرياض، بحضور معالي نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة فنون الطهي الأستاذ حامد بن محمد فايز، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بالوزارة راكان بن إبراهيم الطوق، ومستشارة التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية كاثرين لي توماس، حيث مثّل هيئة فنون الطهي في التوقيع رئيسها التنفيذي ميادة بدر، في حين مثّل معهد لو كوردون بلو رئيسه أندريه كوانترو .

وتسعى هيئة فنون الطهي من هذه المبادرة إلى إثراء القطاع بدورات تدريبية في الزراعة والتغذية، تقدمها “لو كوردون بلو”، وإنشاء منهج متكامل للمطبخ السعودي، وتقديم الدعم في احتضان وتوجيه الطاهين والطهاة السعوديين، الذين يرغبون في البدء بأعمالهم ومطاعمهم الخاصة، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب السعوديين للالتحاق ببرامج التبادل في مدارس كوردون بلو المتواجدة خارج المملكة، ولطلاب “كوردون بلو” الدوليين بالخارج للحضور إلى المعهد في المملكة كجزء من برامج تبادل الخبرات .

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع كفاءة قطاع فنون الطهي في المملكة، من خلال إتاحة الخبرات العالمية لتكون في متناول المواطنين الممارسين لفنون الطهي، واستقطاب أعرق أكاديميات ومعاهد الطهي والضيافة إلى المملكة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة فنون الطهي توقع مذكرة تفاهم مع معهد “لو كوردون بلو” العالمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.