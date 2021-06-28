نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح الجوازات حول استرداد رسوم تمديد تأشيرة خروج وعودة بعد الأمر الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المديرية العامة للجوازات بالرد على استفسارات بخصوص استرداد رسوم تمديد تأشيرة خروج وعودة بعد صدور التوجيهات الأخيرة من قبل خادم الحرمين الشريفين بالبدء في تمديد تأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين المتواجدين خارج المملكة حيث سيتم تمديد التأشيرة آلياً دون الحاجة للقيام بمراجعة مقار الجوازات، وشمل القرار أيضا تمديد صلاحية الإقامات، وتأشيرات الزيارة التي لم يتم الاستفادة منها للزائرين المتواجدين خارج الأراضي السعودية.

وفي ذات السياق، نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على “تويتر” إعلان إطلاق خدمة تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة آليا في إطار تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية، وأكدت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر زيارة منصة إنجاز الإلكترونية وذلك ضمن جهود المملكة للتخفيف من حدة آثار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، ولتسهيل الإجراءات على الوافدين والمقيمين المتواجدين خارج الأراضي السعودية.

مجانية رسوم تمديد تأشيرة خروج وعودة وتأشيرات الزيارة

أوضحت مديرية الجوازات أن تمديد صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة، وتأشيرات الزيارة للمقيمين والزائرين المتواجدين خارج المملكة سيتم آليا مجاناً بدون رسوم، وبدون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات، وأشارت المديرية إلى أن إجراءات التمديد ستكون وفقاً لشروط معينة وهي:

اقتصار التمديد على المقيمين وأصحاب تأشيرات الزيارة الموجودين في الدول التي تم التعليق القدوم منها، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 2-2-2021 مثل: (الأرجنتين، البرازيل، أندونيسيا، الهند، باكستان، لبنان، تركيا، مصر، جنوب أفريقيا).

يكون تمديد صلاحية التأشيرات السابق ذكرها حتى تاريخ 21-12-1442 الموافق ميلادياً 31-7-2021.

وكان الكثير من الوافدين والمقيمين خارج المملكة قد قاموا بتوجيه استفسارات عبر حساب الجوازات على “تويتر” حول سبب تأخر تمديد التأشيرات الخاصة بهم بعد مراجعة حساباتهم عبر بوابة أبشر أو مقيم؛ حيث أكد بعد المقيمين أنهم وجدوا التأشيرات مازات منتهية الصلاحية رغم أنها ضمن الشروط المعلن عنها في القرار الملكي.

وعلى الفور ردت مديرية الجوازات على تلك الاستفسارات موضحة أنه مازال جاري العمل على تمديد صلاحية التأشيرات حيث يحتاج الأمر مسألة وقت فقط.

آلية استرداد رسوم تمديد تأشيرة خروج وعودة وتأشيرات الزيارة للمتواجدين خارج المملكة

طرح أصحاب العمل والمقيمين استفسارات حول كيفية استرداد الرسوم الخاصة بتمديد التأشيرات التي تدخل ضمن الأمر الملكي، والذي ينص على مجانية التمديد، وقد قام البعض بتمديد صلاحية التأشيرات قبل صدور القرار، وبالتالي قاموا بسداد رسوم التمديد، وأجابت الجوازات على تلك الاستفسارات بأنه في حال إتمام تنفيذ الخدمة لا يمكن استرداد الرسوم مرة أخرى، والعكس صحيح إذا لم يُنفذ الإجراء يمكن استرداد مبلغ الرسوم عبر نفس الحساب الذي تم السداد منه.