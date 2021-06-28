نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني 1442 موعد صرف المستحقات وكيفية التحقق من نزوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم صندوق التنمية العقارية كل عام خدمة الدعم السكني وقد تسائل العديد من الأشخاص حول موعد صرف المبالغ هذا العام 1442 وكيفية التحقق منه والحصول عليه كل شهر ،لمعرفة المزيد حول هذا الأمر تابعونا في هذا المقال لنوضع طريقة التحقق وميعاد الصرف.

الدعم السكني 1442

قد صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية مباردة العم السكني حيث يتم كل شهر صرف مبالغ مالية للأسر المحتاجة لمساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وإعانتهم على مصاعب الحياة كما توفر مساكن لهم.

ميعاد نزول الدعم وشروط الحصول عليه:

يقوم صندوق التنمية العقارية بوضع المبالغ المالية للمستفيدين من الخدمة في يوم الرابع والعشرين من كل شهر هجري حيث يمكن للأسرة الحصول على هذا المبلغ المالي قبل نزول المرتبات الشهرية الرسمية لرب الأسرة أو العائل الخاص بتلك الأسرة.

وضع الصندوق مجموعة من الشروط للحصول على الدعم والاستفادة من البرنامج كالآتي

من المهم أن يكون الشخص الطالب للدعم حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن تكون الأسرة بأكملها سواء الأب أو الأولاد وجميع أفراد الأسرة يقيمون في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 24 سنة.

يجب ألا يكون للمستفيد منزل ملك ولا قبل خمس سنوات من تاريخ لتقديم للحصول على الدعم.

ألا يكون الفرد مستفيد من أي دعم سكني آخر مقدم من الحكومة في المملكة.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني 1442

يجب أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج الدعم السكني الرسمية على الإنترنت.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالفرد المشترك في خدمة الدعم.

تأكد من إدخال البيانات صحيحة ثم أضغط على كلمة دخول.

من القائمة اضغط على خيار استعلام عن اسمي في سكني.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك والذي قدمت بتسجيله عند التقدم للخدمة.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك صفحة بعد ذلك توضح لك مبالغ الدعم والمستحقات كلها بالإضافة إلى الدفعات السكنية.

يمكنك أيضاً التواصل مع المسئولين عن الدعم السكني للاستفسار عن أي شي أو التقديم بطلب عن طريق