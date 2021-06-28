متى تبدأ إجازة عيد الأضحى في البنوك السعودية؟

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى في البنوك السعودية، يقوم البنك المركزي السعودي بتحديد أيام الإجازات للقطاع المالي والمصرفي في السعودية، ومع اقتراب قدوم عيد الأضحى يرغب العاملين في البنوك والمصارف وكذلك المواطنين في معرفة مواعيد الإجازة متى تبدأ ومتى تنتهي وما هي البنوك العاملة في عيد الأضحى، لأن للبنوك والمصارف دور كبير سواء كانت الأجنبية أو المحلية لا يمكن تخيله وخاصةً في المناسبات الكبيرة مثل الحج، ونقدم لكم مواعيد عمل البنوك في إجازة عيد الأضحى بالسعودية.

إجازة البنوك في عيد الأضحى

قام البنك المركزي السعودي بتحديد مواعيد الإجازة لجميع المصارف السعودية ومراكز التحويل الموجودة بالسعودية لتكون أول أيام الإجازة بمناسبة عيد الأضحى في المصارف هو يوم الجمعة الموافق 16 يوليو وهذا لجميع المصارف العامة في السعودية.

ولكن أوضح البنك المركزي أن هناك بعض المصارف والمؤسسات المالية في المناطق الآهلة بالسكان في السعودية مثل منطقة مكة المكرمة وكذلك المدينة المنورة لأنها مناطق مزدحمة ودائمة الحاجة إلى المصارف والتعاملات المالية، لذلك تظل المصارف في تلك المناطق بدون إجازات وتعمل طوال الوقت لخدمة الحجاج والزائرين.

آخر موعد لعمل البنوك السعودية قبل عيد الأضحى

تعمل المصارف السعودية والمؤسسات المالية في مواعيدها المعتاد طوال الفترة قبل اقتراب عيد الأضحى، ولكن عند اقتراب عيد الأضحى يبدأ الإعلان عن مواعيد الإجازة لهذا فإن آخر موعد للعمل في البنوك السعودية بمناسبة عيد الأضحى هو الخامس عشر من شهر يوليو يوم الخميس لتبدأ إجازة عيد الأضحى في 16 يوليو وتنتهي الإجازة مع آخر أيام عيد الأضحى وهو الخامس والعشرين من شهر يوليو يوم الأحد وهذا للبنوك الحاصلة على إجازة فقط أما البنوك التي تعمل في عيد الأضحى تكمل في مواعيدها المعتادة.

موعد عيد الأضحى

يتم الانتظار لحين إعلان الهيئة الفلكية لرؤية هلال شهر ذي الحجة لتحديد موعد عيد الأضحى، ولكن حتى الآن من الواضح أن عيد الأضحى يأتي في 20 يوليو ويوم عرفة في 19 يوليو ومعه تبدأ إجازة عيد الأضحى في جميع المؤسسات بالسعودية.