نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسهم شركة أرامكو وطريقة التداول بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أسهم شركة أرامكو، أطلقت منذ فترة بسيطة شركة أرامكو للبترول عن بداية تداول أسهم شركة أرامكو، ورغب الكثير من المستثمرين في الشركة في معرفة طريقة التداول في شركة أرامكو وطريقة الاستثمار حيث تعتبر شركة أرامكو هي الشركة الرئيسية في السعودية لتصدير مصادر الطاقة المختلفة، ونقدم إليكم بعض المعلومات عن أسهم شركة أرامكو وكيفية الاستعلام بها.

الاستعلام عن أسهم شركة أرامكو

شركة أرامكو هي الشركة الرئيسية في السعودية لتصدير مختلف أنواع الزيوت، وقامت بتوفير العديد من الأسهم للعملاء الراغبين في الاستثمار بالشركة، ومن خلال موقع شركة أرامكو للزيت تم توفير رسم بياني يوضح أحوال أسهم الشركة.

حيث يسمح هذا الرابط كذلك بمعرفة آخر الأخبار عن أسهم الشركة على مدار الساعة، حيث كان التحديث الأخير من أرامكو عن الأسهم هو:

فتح 35.30.

ومن ثم إغلاق سابق 35.30.

وبعد ذلك أعلى 35.35.

ومن ثم أدنى 35.25.

وبذلك يكون إجمالي الأسهم هو حجم التداول 8011949 ونجد أن قيمة التداول 28267629545.

كيفية التداول في أسهم أرامكو

تعمل شركة أرامكو على توزيع الأسهم طوال الوقت ونجد أن نصيب الفرد الواحد في تلك الأسهم يقدر بحوالي 1500 سهم، وقد قامت الحكومة السعودية بدورها في تحديد الفئات من المواطنين والمقيمين المسموح لهم بالتداول في أسهم شركة أرامكو وكذلك حددت الشركة الفئات المسموح لها التداول في أرامكو: