أجل الدفع بعد العيد الأضحى مع أسرع تمويل اونلاين من تسهيل

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أجل الدفع بعد العيد الأضحى، حيث يستطيع العميل الآن، الحصول على أسرع قرض شخصي، اونلاين بكل سهولة وبخطوات سهلة، لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة، ولقد اتاحت الشركة أمكانية، الحصول على التمويل، وتأجيل دفع الأقساط بعد العيد الأضحى، حيث تسعى شركة تسهيل للتمويل، إلى تقديم تيسيرات مالية للعملاء، من أجل تحقيق مساعدة المواطنين.
أجل الدفع بعد العيد الأضحى مع تمويل شركة تسهيل
شركة تسهيل للتمويل بالمملكة، هى أحد الشركات الرائدة، بالمملكة العربية السعودية، وتحاول أن تقدم كل جديد، لكي تحصل على ثقة العملاء، وتوفر الآن شركة تسهيل، عرض جديد وهو أن العميل، يستطيع الحصول على التمويل، ويستطيع تأجيل دفع الأقساط، بعد العيد الأضحى المبارك .
مزايا التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل
التمويل الشخصي من تسهيل، به العديد من المزايا المختلفة، لكي يتناسب مع ظروف العملاء، الراغبين في طلب التمويل، لدى شركة تسهيل للتمويل، وسوف نتعرف أيضا على، أهم تلك المزايا
- يتميز التمويل الشخصي من تسهيل، بالموافقة الفورية والسريعة.
- يستطيع العملاء طلب التمويل، من خلال الإنترنت.
- التمويل السريع من تسهيل، لا يحتاج لتحويل الراتب.
- القرض الشخصي من شركة، تسهيل لا يشترط لوجود كفيل.
- تمويل تسهيل يتميز، بسرعة في إجراءات الحصول على التمويل.
- يوفر تمويل تسهيل السريع، فترات سداد ميسرة ومرنة تبدأ من 24 شهر ، وتصل حتى 60 شهر.
شروط تمويل شركة تسهيل للتمويل بالمملكة
التمويل الشخصي السريع، لدى تسهيل متاح، للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة، لذلك قد وضعت أيضاً تسهيل، شروط يجب توافرها وهي
- لابد ان يكون المتقدم، عمره لا يقل عن 21 عام، ولا يزيد عن 60 عام، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي.
- العاملين بالقطاع الحكومي لابد ،أن تكون مدة العمل 3 أشهر، للعملاء السعوديين، وسنه للعملاء المقيمين.
- يحصل العملاء بالقطاع الحكومي، على مبلغ تمويل يصل إلى 30000 ريال سعودي.
- العملاء المتقاعدين يستطيعون طلب، تمويل تسهيل بشرط، أن يكون المتقدم عمره، لا يزيد عن 70 عام.
- لابد أن يكون المتقاعد المتقدم، مشترك في برنامج التقاعد، للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، بالمملكة العربية السعودية.
- العملاء بالقطاع العسكري، يتمكنوا من طلب تمويل تسهيل، بشرط أن يكون السن من 25 عام، ويصل حتى 50 عام.
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