تعليم المدينة يعلن عن افتتاح مراكز الدعم التعليمي الصيفي للعام 1442

دوت الخليج – المدينة : أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة عن افتتاح مراكز الدعم التعليمي الصيفي للبنين للعام 1442هـ -عن بعد- عبر منصة “مدرستي”.

وتهدف المراكز إلى بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب وتنمية قدراتهم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز المهارات القرآنية والكتابية للطلاب.

وتسعى الإدارة لتحقيق عدد من الأهداف المرصودة عبر المواد التي تدرس بالمراكز الصيفية وهي القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، حيث تستهدف الإدارة تحقيق 30 مهارة لمادة القرآن الكريم، و154 مهارة للغة العربية، و96 مهارة للرياضيات، و190 مهارة للعلوم.

وتتوزع مراكز الدعم الصيفي بعدد من المدارس وهي مدرسة وادي بطحان الابتدائية، ومدرسة عامر بن ربيعة الابتدائية، ومدرسة خالد بن سعيد الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 1500 طالب.

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