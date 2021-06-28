دوت الخليج – مكة أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شعارها وهويتها التي تعكس رؤيتها الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة حاتم مؤمنة أن تأسيس شركة كدانة للتنمية والتطوير جاء في سياق استراتيجية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المتكاملة مع رؤية المملكة 2030 , مشيرا إلى أن أدوار الشركة تتمثل في رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركز حضري مستدام، ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية، وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه، ودعم الجهات ذات العلاقة بالعمل على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة مما يساهم في إثراء تجربة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

وتعد “كدانة” شركة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها ومقرها الرئيسي مشعر منى، يشار إلى أن اسم شركة كدانة مستوحى من اسم “بئر كدانة” إحدى خمس عشرة بئرا في مشعر منى كان الحجاج يستقون منها ويتزودون من مائها .

وقد دشنت الشركة حسابها الرسمي على موقع تويتر @kidanaksa , وأطلقت موقعها الالكتروني Kidana.com.sa .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق هوية “كدانة” المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة وحماها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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