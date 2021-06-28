التقديم الآن قرض آهل بدون كفيل وبدون فوائد بالتقسيط 60 شهر لدى بنك التسليف

التقديم الآن على قرض منتج آهل أصبح متوفر لجميع السعوديين وهو من أهم التمويلات التي يقدمها بنك التسليف الذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية حيث أتاحت مزايا عديدة لجميع العملاء ومنها الحصول على التمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط لمدة 60 شهر وهي أطول فترة سداد متاحة في المملكة كما أن التمويل بدون كفيل لكل موظفي القطاع العام الحكومي في السعودية والبنك يعطي التمويل لمن حصل على قرض سابق إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية الميسرة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وللعلم الحصول على التمويل يبدأ بالتقديم الإلكتروني عن طريق رابط التقديم على قرض آهل بدون هامش ربح بفترة سداد ميسرة بالمملكة العربية السعودية عبر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

كافة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل المناسب لدى منتج آهل السعودي

التمويل النقدي لدى منتج آهل الذي قد يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بعد موافقة بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الذي يطلق عليه أيضاً بنك التسليف والادخار السعودي يحتاج إلى بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على التمويل المناسب سوف نتعرف عليها اليوم بالتفصيل كما يلي:

لابد من الإلتزام بسداد الأقساط الشهرية المستحقة عند الحصول على قرض منتج آهل في السعودية.

التقديم الآن متاح للمواطن السعودي فقط بشرط أن يكون عمره لا يقل عن واحد وعشرون عاماً وربما يصل إلى ستون عاماً تقريباً عبر منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

متاح منتج آهل بالسعودية لمن يمتلك دخل ثابت شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي للحصول على موافقة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً.

كافة المزايا التمويلية التي يوفرها منتج آهل بالسعودية