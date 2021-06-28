براتب 2000 ريال أحصل على تمويلك أونلاين بأقساط ميسرة وشروط غير معقدة

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براتب 2000 ريال أحصل على تمويل بأقساط ميسرة أحد الحلول التمويلية المتميزة التي توفرها شركة إمكان ، وذلك للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بتسهيلات عديدة والعاملين في جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية ، كما تعمل شركة إمكان علي توفير التمويل بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية لجميع العملاء ، وتعتبر شركة إمكان أحد شركات التمويل بالمملكة والخاضعة تحت رقابة البنك المركزى السعودى ، كما توفر الشركة حلول تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة تناسب جميع العملاء.
براتب 2000 ريال أحصل على تمويلك أونلاين من شركة إمكان للتمويل
تقدم شركة إمكان للتمويل تمويل شخصي أونلاين يمكن للعملاء العاملين في جميع القطاعات بالمملكة الحصول عليه ، حيث توفر الشركة التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل ، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة في سداد مبلغ التمويل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- توفر شركة إمكان للتمويل هذا المنتج بمبالغ مالية تبدأ من 2000 ريال سعودي وتصل حتي 50 ألف ريال سعودي.
- يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي وكذلك موظفي القطاع الخاص الاستفادة من تمويل شركة إمكان براتب 2000 ريال سعودي .
- يمكن للمواطنين المتقاعدين في المملكة الحصول على تمويل شركة إمكان بدون كفيل.
- يمكن أن تبدأ مدة سداد مبلغ التمويل من 3 أشهر وتصل حتي 24 شهر.
- تعمل شركه إمكان للتمويل علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.
- توفر الشركة موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على التمويل.
كيفية التقديم على تمويل إمكان بدون كفيل أو ضامن
- يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل شركة إمكان بدون كفيل التقديم على طلب من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة.
- كما يمكن الراغبين في الحصول على تمويل شركة إمكان الفورى التقديم على الطلب عن طريق الاتصال على الرقم 920011038.
شروط طلب التمويل الشخصي من شركة إمكان
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم من المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص.
- الراتب الشهري الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 2000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من المنتج.
- أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 1900 ريال سعودي.
- عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
- أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين يشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة.
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك سجل ائتماني جيد.
- مدة الخدمة في الوظيفة يجب ألا تقل عن شهر واحد وذلك للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل.
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