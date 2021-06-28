رابط تحديث بيانات حساب المواطن الدفعة 44 بالمملكة

حساب مواطن تنفيذًا لتعليمات سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورعاية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان الخاصة بالاهتمام وعناية محدودي الدخل وتقديم الرعاية الخاصة بهم والدعم اللازم لهم ووصوله لمستحقيه فان السلطات في المملكة العربية السعودية تقدم حزمة من المساعدات والدعم للعديد من الطوائف والأسر والأفراد من خلال مجموعة من برامج الحماية الإجتماعية التى تستهدف الاشخاص و الأسر ضعيفة ومتوسطة الدخل والفقراء من أجل مساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وغلاء الأسعار الذي ضرب كافة السلع والمنتجات والأسواق من أجل معاونتهم مساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية بعيدًا عن العوز والحاجة بما يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية ومن أهم تلك البرامج هو برنامج حساب مواطن.

تحديث بيانات المستفيدين من حساب مواطن

يجب على المستفيدين من برنامج حساب مواطن لإستمرار صرف الدعم لهم والحصول على مستحقاتهم بشكل دائم يجب عليهم القيام بإجراء تحديث البيانات الخاصة بهم التي اشترطتها الجهات المعنية القائمة على البرنامج لاستمرار صرف دعم حساب مواطن، وهي عملية تطلبها الجهات المعنية بين حين وآخر من أجل الوقوف على مدى استحقاق المستفيدين للدعم ومدى توافر الشروط والضوابط اللازمة لاستحقاق الدعم لذا لزم التنويه على جميع المستفيدين من برنامج حساب مواطن ضرورة إتمام عمليات تحديث بياناتهم حتى لا يتوقف الدعم المصروف لهم من برنامج حساب مواطن.

شروط استحقاق دعم برنامج حساب مواطن من الضمان الاجتماعي

أعلن الضمان الاجتماعي عن العديد من الشروط والضوابط التي يجب ان تتوافر في الفؤاد من اجل استحقاق الدعم، وتلك الشروط هي كالتالي:

أن يكون الفرد من أصحاب الدخول الضعيفة والفقراء ومحدودي الدخل.

يكون الراغب في الحصول على الدعم سعودي المنبع، ومقيم داخل حدود المملكة بشكل دائم.

ألا يكون من أصحاب الاملاك والمتاجر والأراضي.

ألا يكون لديه سجل تجاري.

أن يكون قد تجاوز سن ال٣٦ عامًا.

ألا يتجاوز راتبه الشهري ٣ آلاف ريال للأعزب، ولا يتجاوز ٨ الألف ريال للمتزوج.

ألا يكون الراتب السنوي للفرد يتجاوز ٢٠ ألف دولار أمريكي على مدار العام.