نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر تتيح طباعة تصريح الحج إلكترونيًا وموعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إعلان نتائج تسجيل الراغبين للحج هذا العام فقد أعلنت منصة أبشر تتيح طباعة تصريح الحج إلكترونيًا للحاج ولأفراد أسرته والمكفولين واليوم نكتب مقالنا فيما ورد على تويتر حيث أعلنت منصة أبشر عن إمكانية طباعة تصريح الحج إلكترونيًا عبر الحساب الخاص بالمستفيد، وصرحت المنصة خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالقول: “اطبع التصريح الخاص بك أو بأفراد أسرتك والمكفولين لديك بكل سهولة وأمان”.

طريقة الوصول للخدمة من منصة ابشر:

الدخول إلي خدماتي.

ثم الضغط على خدمات.

وزارة الحج.

طباعة تصريح الحج بواسطة الحاج.

خطوات التسجيل في أبشر:

ومن الجدير بالذكر فقد أوضحت منصة أبشر إجراءات وخطوات التسجيل فيها للاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية من خدماتها صممت لخدمة المستفيدين على مدار الساعة، وبينّت أبشر، أن التسجيل يتم عبر 3 خطوات وهي كالتالي:

من خلال اختيار تسجيل مستخدم جديد. ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم. حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب،.

ويتم التعامل معها من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية وهناك طرق أخرى منها الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات، كما أشارت منصة أبشر إلى أنه لكي يستفاد الحاج من الخدمات، يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستخدم بعد التسجيل برقم هاتفه رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، وبعدها يتم التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور، ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.

موعد اخذ جرعة لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصريح الحج:

فقد أعلنت وزارة الحج من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، كما أوضح أن الجرعة الثانية إلزامية خلال 48 ساعة دون موعد مسبق لمن صدرت لهم تصاريح أداء حج 1442، وقد أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق، فقد صرح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد اليوم أنه لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا لمن ينوي الحج لهذا العام، مشيرًا إلى بدء مواعيد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا وأن من لم تصله رسالة بالموعد عليه الدخول لتطبيق “صحتي” وحجز موعد حسب تأهيله، حاثًا من هم في الـ 50 عامًا وما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية، وأوضح أنه بإمكان المرأة الحامل الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى، منوهًا أنه لم تسجل أي حالة وفاة بعد الجرعتين، محذرًا من الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، ومؤكداً على وعي الجميع في الرجوع إلى المصادر الرسمية.