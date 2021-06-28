عروض تقسيط تويوتا كامري 2021 بدون مقدم أقساط أقل من 1000 ريال

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عمر شويل - جدة تنافس تويوتا كامري 2021 بقوة للحصول على صدارة السيارات الأكثر مبيعًا في السعودية بعد النجاح الذي حققته العام الماضي حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد هيونداي النترا بفارق طفيف لا يتعدى 500 وحدة مباعة بالرغم من أن محرك تويوتا كامري أعلى من محرك هيونداي النترا 2021 إلا أن المستهلك السعودي لا يزال يميل نحو السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود فضلًا عن قطع الغيار المتوفرة والرخيصة إلى حد ما مقارنة بالمنتجات اليابانية.

مواصفات تويوتا Camry 2021

تأتي Camry 2021 مع محرك سعة 2.5 لتر رباعي الاسطوانة، 16 صماماً بقوة 204 حصانًا وقادر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 243 نيوتن في المتر كما أن هذا المحرك لا يستهلك الكثير من الوقود إذ يمكن السير لمدة تزيد على 18 كلم بلتر واحد من البنزين، مع ناقل الحركة اوتوماتيكي بـ 8 سرعات، ومثبت سرعة وحساسات خلفية وجنوط حديد قياس 16 إنش.

سعر تويوتا كامري 2021

هناك العديد من الفئات والطرز في كامري 2021 ، حيث يبدأ السعر لأول فئة وهي كامري LE STD التي يبدأ سعرها عند 97,635 ريال سعودي أما كامري LE فيصل سعرها إلى 101,890 ريال سعودي في حين يصل سعر كامري HEV LE إلى 101,890 ريال

في حين يصل سعر كامري GLE إلى 111,665 ريال سعودي، بينما يصل سعر تويوتا كامري HEV GLE إلى 113,505 ريال سعودي بينما يصل سعر تويوتا كامري HEV GLE-X موديل 2021 إلى 129,835 ريال سعودي في حين يصل سعر كامري SE إلى 115,230 ريال.

أما بالنسبة للفئات الأعلى التي تحتوى على محرك 6 اسطوانات بدلا من 4 فتشمل كامري SE التي يبدأ سعرها عند 133,630 ريال في حين يصل سعر تويوتا كامري GRANDE إلى 145,820 ريال أما سعر تويوتا كامري HEV GRANDE فيصل إلى 145,705 ريال سعودي في حين يصل سعر الفئة الأعلى من تويوتا كامري HEV LUMIERE إلى 150,650 ريال سعودي وهذه الأسعار هي أسعار الوكيل عبداللطيف جميل وهي شاملة قيمة الضريبة المضافة.

تقسيط تويوتا كامري 2021 بدون مقدم

يمكن الحصول على عروض تقسيط بدون مقدم والحصول على أقساط أقل من 1000 ريال بحسب القدرة المالية للعميل، حيث في الفئة الأولى يمكن التقسيط على 60 شهرًا مع سداد دفعة تملك تصل إلى 40 % من السعر أي يبقى 57 ألف ريال، يتم توزيعها على دفعات بالتساوي تصل إلى 950 الف ريال تقريبًا.