رابط وظائف الحرس الملكي لحملة الثانوية العامة على رتبة عريف فني تعرف على الشروط والموعد

رابط وظائف الحرس الملكي السعودي من أهم وأكثر الروابط التي يترقب الشباب السعودي من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة فتحه وتفعيله كي يستطيعون التسجيل في وظيفة عريف فني، والتي تم الإعلان عن بداية التسجيل بها يوم 24/11/1442 القادم عبر موقع معهد الإدارة العامة، ضمن برنامج التوظيف المبتدأ بالتدريب ضمن البرنامج الإعدادية للعام الدراسي القادم 1443، وحدد المعهد بالتعاون مع الحرس الملكي الضوابط والشروط العامة للتسجيل وطريقة التقديم في البرنامج، وهو ما سنعرضه لكم داخل المقال فتابعونا.

رابط وظائف الحرس الملكي السعودي

كل من تنطبق عليه الشروط العامة للتسجيل والتي سنعرضها لاحقاً داخل المقال، عليه بالدخول على رابط معهد الإدارة العامة ipa.edu.sa في الفترة المحددة للتسجيل، وتسجيل بياناته بدقة حتى لا يتم أستبعاده في حال وجد أي أختلاف في البيانات المقدمة مع بيانات الجهات ذات الشأن.

موعد التسجيل على وظيفة عريف فني بالحرس الملكي

يبدأ التسجيل أعتباراً من يوم الأحد 2021/07/04 الموافق 24/11/1442 هجري على الرباط السابق ذكره.

رابط وظائف الحرس الملكي وخطوات التسجيل

الدخول على رابط ipa.edu.sa.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة ” الاسم رباعي، رقم الهوية”.

قراءة شروط التسجيل والموافقة عليها.

الضغط على تسجيل وبذالك يتم التقديم بنجاح.

مزايا التسجيل والالتحاق بوظائف الحرس الملكي

الحصول على مكافأة شهرية طوال فترة التدريب تقدر 1080 ريال سعودي شهرياً.

العلاج في مستشفيات الحرس الملكي العسكرية ذات الإمكانيات الكبيرة.

عند أنتهاء الطالب من التدريب يتم العمل في الحرس الملكي برتبة عريف.

توفير السكن المناسب طوال فترة التدريب في المعهد قبل التخرج.

يضاف فترة الفصل الدراسي إلي خدمة الطالب العسكرية.

الحصول على ميزة التأمين الصحي الشامل.

شروط التسجيل على وظائف الحرس الملكي