نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 لأول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد أفضل الأنظمة الإلكترونية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة، ويأتي هذا ضمن حرص الحكومة السعودية لتطوير منظومة التعليم بالكامل لكي يتم توفير أفضل وأسرع وأسهل الخدمات لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة، حيث يعتبر المعلم من أهم الموارد البشرية بالوزارة بل وأهمها على الإطلاق لأن خروج جيل جديد من الطلاب المتفوقين بالمملكة يعتمد على وجود معلمين ذو كفائه عالية الجودة، ولكي يتم هذا يجب توفير كل الخدمات التي تساعد المعلمين في توفير الوقت والجهد لتقديم الراحة والدعم لكل معلم وموظف بالوزارة، ومن خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد يتمكن المعلم من تقديم أي طلب أو الحصول على أي خدمة يحتاجها في اي وقت، لذلك سوف نتعرف معاً عزيزي القارئ في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني على طريقة وخطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد لأول مرة edu.moe.gov.sa.

ما هو نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد 1442 edu.moe.gov.sa

هو نظام إلكتروني متاح لكل موظف بالقطاع التعليمي، والذي يتبع وزارة التربية والتعليم السعودية ويأتي هذا لتسهيل الاتصال والمتابعة بين كل من المعلمين والإداريين والوزارة بكل سهولة، ويعتبر هذا النظام أحد خدمات نظام فارس الخاص بالموارد البشرية، ويعتبر الهدف الأساس من إنشاء نظام فارس هو توفير الجهد والوقت للمعلمين لإنجاز كل الطلبات الخاصة بهم على مدار الساعة، كما يعتبر استخدام نظام فارس في غاية السهولة والبساطة كما يتوفر بواجهة سلسة في الاستخدام لذلك يحظى نظام فارس بتقدير جميع الموظفين والمعلمين في جميع مؤسسات الوزارة.

طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد لأول مرة

يستطيع الجميع التسجيل في نظام فارس لأول عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس edu.moe.gov.sa والتي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم السعودية.

من خلال الموقع يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول للمرة الأولى للخدمة الذاتية. سوف تظهر صفحة جديدة بها بعض الخانات الفارغة يتم كاتبة جميع البيانات المطلوبة مثل: رقم الهوية، والبريد الإلكتروني الخاص، ورقم الكشف، ورمز التحقق الظاهر بالصورة، لابد من كتابة هذه المعلومات بشكل دقيق وصحيح ليتم إنشاء حساب جديد. بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. سيتم إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بها اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

بعد الانتهاء من التسجيل يمكن الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية.

لماذا يعتبر التسجيل في نظام فارس ضروري بالنسبة للموظفين؟

يعتبر نظام فارس مهم جدا لجميع المستفيدين منه سواء الإداريين أو المعلمين بوزارة التعليم بالمملكة، حيث يضم العديد من المزايا مثل:

موقع نظام فارس متاح للجميع بشكل مجاني لجميع العاملين بقطاع التعليم بالمملكة. توفر كثير من الخدمات المتنوعة والمميزة التي يحتاجها الموظفين بالمؤسسة التعليمية، أهمها خدمة معرفة الراتب الشهري، وكذلك خدمة معرفة رصيد الإجازات السنوية. التحقق من جميع البيانات الشخصية للموظفين. يمكن لجميع الموظفين الحصول على موافقة الإجازة دون الذهاب إلى المدير وإتباع الأساليب القديمة التقليدية. عرض جميع سجلات الموظفين.

طريقة تعريف الراتب عبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يستطيع كل موظف وإداري في وزارة التعليم السعودي إتمام عملية تعريف الراتب من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

أدخل على الموقع لنظام فارس الخدمة الذاتية ويمكنك النقر هنا لتسجيل الدخول مباشرة. أدخل معلوماتك الشخصية مثل: اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الموقع. بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة ( مركز الخدمة الذاتية للموظف ). نضغط الآن على أيقونة ( الأجور والبدلات ). بعد ذلك يتم تحدد ( تعريف الراتب ). تقوم بإدخال المعلومات المطلوبة التي ستظهر بالصفحة، سيطلب منك عادة إدخال نوع التعريف ونوع المستلم واسمه، ثم تحديد اللغة. أخيرا يجب النقر فوق تحميل التعريف الموجودة بالموقع أدناه.

سيتم أخيرا تحميل نموذج تعريف الراتب الخاص بك ويمكنك الوصول إليه ومعرفة جميع المعلومات حول الراتب.

كيفية التقدم للحصول على إجازة مرضية من خلال نظام فارس

لتقديم طلب إجازة مرضية للموظفين يمكنك التقديم عن بعد من خلال نظام الخدمة الذاتية لنظام فارس من خلال الخطوات كالتالي:

اضغط على الرابط الخاص بنظام فارس الخدمة الذاتية الجديد moe.gov.sa. سجل وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول ، واكتب في المكان المناسب رمز التحقق أو الموجود بالعلامة المائية. انقر فوق فترة صلاحية الخدمة الذاتية للمستخدم. حدد طلب الإجازة ثم انقر فوق طلب الإجازة. ستجد عدة خيارات لنوع الإجازة، حدد المدة بتحديد تاريخ البدء والانتهاء. اختر حساب مدة الإجازة المرضية ثم قم برفع مستند يثبت مرض الموظف. اضغط على أيقونة التنفيذ.

ملاحظة: يتم قبول أو رفض طلبات الإجازة عبر موقع نظام فارس، لذلك يجب متابعة الطلب كل فترة.