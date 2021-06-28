رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1442 على رتبة عريف فني لحملة الثانوية و شروط التسجيل والمزايا

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني، للتسجيل في برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب، في ظل الشراكة بين الحرس الملكي ومعهد الإدارة العامة من أهم موضوعات البحث الآن من قبل الشباب الباحث عن فرصة عمل متميزة بعد أنتهاء فترة التدريب بالمعهد على رتبة عريف فني بالحرس الملكي له ضوابط وشروط التسجيل، بعد أن أعلن معهد الإدارة العامة عبر موقعه الرسمي على تويتر عن فتح باب التسجيل على برامج ” برمجة الحاسب الألي، السكرتير التنفيذي، إدارة سلاسل الإمداد” وقالت أن التسجيل سيكون عن طريق رابط بوابة البرامج الإعدادية، وحددت الشروط العامة للتسجيل والمميزات التي سيحصل عليها الطالب طوال مدة التدريب حتى التخرج والعمل بالحرس الملكي الملكي السعودي.

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي السعودي

الدخول على رابط معهد الإدارة العامة. تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمتقدم. الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط العامة للتسجيل. ثم النقر على تسجيل وإرسال الطلب وبذالك تتم عملية التقديم الإلكترونية.

الشروط العامة للتقديم على وظائف الحرس الملكي

لا يحق التسجيل لغير حاملي الجنسية السعودية والإقامة الدائمة داخل المملكة. الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى للتقديم. التمتع بحسن السمعة وأن لا يكون المتقدم عليه أي قضايا أو أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة. أداء الاختبار التحصيلي والقدرات العامة التي يجريهم معهد قياس. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام وقت التسجيل. أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة وأن لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة. يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن. يجب أن لا يكون المتقدم موظف في أي جهة مدنية أو عسكرية، وأن لا يكون قد فصل من أي جهة عسكرية. أجتياز كافة الاختبارات المقررة من قبل لجنة التسجيل والقبول والمقابلات الشخصية المقررة.

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1442

أعلن معهد الإدارة العامة والحرس الملكي، أن تقديم طلب الالتحاق بالمعهد غير ملزم للقبول فيه إلا بعد أجتياز كافة المراحل المطلوبة، وقالت أن الراغب في التسجيل يجب عليه التعهد بأداء الخدمة العسكرية المقررة وهي 4 سنوات كاملة، وشددت على ضرورة التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المسجلة في طلب التقديم، ومطابقتها للبيانات مع الجهات ذات الصلة حتى لا يتم رفض الطلب دون بداء أي لسباب.

مزايا الالتحاق بالحرس الملكي