نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن المجاني لاستقبال الشكاوى أو الاعتراض علي مبلغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن المجاني هو رقم قد تم توفيره لجميع المستفيدين من البرنامج لتسهيل طريقة التواصل المباشر بين المستفيد و برنامج حساب المواطن السعودي، كما يهدف توفير رقم تواصل بشكل مباشر إلى إمكانية تقديم الشكاوى أو الاعتراض علي مبلغ الدعم الذي تم صرفه أو الاستفسار عن أي سؤال يخص الدعم، و من المعروف أن برنامج حساب المواطن هو برنامج قد قامت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية و بتوفيره للعمل علي رفع المستوي المعيشي للأسر محدودة الدخل، و يتم تحديد مبلغ محدد لدعم لتلك الأسر و يتم صرف الدعم شهرياً، حيث اعتاد البرنامج علي دفع مبلغ الدعم المستحق للمواطنين يوم 10 من كل شهر ميلادي، و بعد فتح باب الاعتراض عن مستحقات الدعم للمستفيدين أشار البرنامج إلي إتاحة العديد من القنوات الرسمية و المعلن عنها من خلال الحساب الرسمي للبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أشار البرنامج إلي أنه تم التنوع بين قنوات الاتصال لسهولة التواصل مع خدمة العملاء علي حسب الطريقة المفضلة لدي صاحب الشكوي.

رقم حساب المواطن المجاني

و قد أشار برنامج حساب المواطن إلي توفير رقم لتقديم بعض الشكاوى أو الاعتراضات التي يواجهها المستفيد من برنامج الدعم، أو في حالة الاستفسار عن أي سؤال يخص الدعم المستحق و طرق التواصل هي كالتالي:

يمكنك الاتصال علي رقم الحساب المجاني الموحد و هو:19912 .

يمكن التواصل علي البرنامج عن طريق خدمة صوتك مسموع حساب المواطن.

يمكن التواصل في حالة الشكوي أو الاستفسار علي الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

كما يمكن للمستفيدين الدخول علي خدمة العملاء في الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن علي ” تويتر”.

رقم حساب المواطن المجاني ومواعيد العمل

و يمكنك من خلال المقال معرفة طريقة دعم حساب المواطن للمطلقة حديثاً، قد أعلن برنامج حساب مواطن إلي مواعيد عمل و إتاحة الاتصال أمام المستفيدين من خلال الرقم الموحد للشكاوى أواستقبال الاستفسارات و الذي تم تحديده وهو:” 19912″ علي أن يكون ساعات العمل ابتداءً من يوم الأحد و حتي يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً و حتي الساعة العاشرة مساءً، أما عن البوابة الالكترونية و حساب خدمة العملاء علي الموقع الرسمي “تويتر” فيمكن للمستفيدين التواصل بشكل مستمر علي مدار اليوم.

خدمة صوتك مسموع

هي خدمة إلكترونية قد قام البرنامج بإطلاقها حتي يتمكن العميل مع التواصل المباشر مع خدمة العملاء بطريقة سهلة و ميسرة للعمل علي إرضاء العميل و الإجابة علي جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المستفيدين و المستفيدات من البرنامج، و تعتبر خدمة صوتك مسموع خدمة نافذه إلكترونية علي موقع حساب المواطن الالكتروني ، مما تعمل علي تطوير مستوي التفاعل و سرعة تلبية الطلبات الخاصة بالمستفيدين.

طريقة تسجيل حساب جديد في حساب المواطن

الدخول علي الرابط الرسمي لحساب مواطن.

الضغط علي ” تسجيل جديد “.

كتابة جميع بيانات المستخدم من اسم و رقم الهوية الوطنية و تاريخ الميلاد و رقم الجوال.

يجب كتابة رمز التحقق.

يجب الضغط علي أيقونة ” تسجيل “.

سوف يتم إرسال الرقم السري في رسالة علي الهاتف الخاص بك.

طريقة تغيير رقم الجوال علي برنامج حساب المواطن

قد أشار برنامج حساب المواطن انه بإمكان المستفيدين من الدعم تغيير رقم الجوال الخاص بهم عن طريق اتباع بعض الخطوات السهلة و البسيطة وهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

يقوم المستفيد بالضغط علي البيانات الخاصة به.

يتم الضغط علي اختيار تغيير رقم الجوال.

تغيير الرقم برقم جديد ثم الضغط علي تأكيد تغيير.

خطوات تجديد الحساب في حالة انتهاء صلاحية المستندات

شارا موقع حساب المواطن إلي إن هناك عدد من الخطوات يجب علي المواطن اتباعها في حالة انتهاء صلاحية المستندات التي يقدمها المستفيد إلي البرنامج و هي كالتالي:

يجب علي المواطن الضغط علي أيقونة” تفاصيل الطلب_ إدارة المرفقات”.

الضغط علي أيقونة ” الإجراءات”.

حذف المرفق المنتهي الصلاحية.

يجب ارفاق المستند الحديث حتي لا يؤثر ذلك علي أهلية المواطن و استحقاقاته.

أوقات عمل حساب المواطن في شهر رمضان الكريم

من خلال المقال يمكنك التعرف عن دعم المطلقات من خلال البرنامج، قد تم الإشارة من قبل برنامج حساب المواطن إلي أن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الثالثة عصراً ومن الساعة الثامنة مساءً وحتي الساعة الواحدة صباحاً بشكل يومي من يوم الأحد حتي الخميس، ويمكن الاتصال علي الرقم الموحد الخاص بحساب المواطن وهو : 19912 خلال هذه الأوقات.

ضوابط الدعم في برنامج حساب المواطن

ضوابط البرنامج لاستحقاق الدعم للأفراد المستقلة، تعليق التسجيل في البرنامج للمواطنين الجدد بالإضافة إلي العمل علي تحديد الحد الأعلى للاستحقاق ، كما تضمنت تلك التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول علي الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس للعام الماضي 2020 ميلادية ومن ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية السكن لكل فرد مستقل يبلغ من العمر 18 عاماً أو اكثر، وطالب البرنامج الفرد المستقل بضرورة رفع احد الإثباتات وهي ” عقد أيجار موحد من منصة أيجار- صك ملكية السكن – مشهد إثبات من السكن الجامعي أو احد الكليات أو المعاهد أو الكليات العسكرية” كشرط أساسي لضمات استمرر الدعم، بينما اعطي الأفراد المستقلين مهلة شهرين لتعديل أو إضافة المستندات المطلوبة.

طريقة تحديث حساب المواطن

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة استكمال / تعديل الطلب”.

يجب عليك تعديل جميع البيانات التي ترغب بها مع التأكد من إدخال بيانات صحيحة مثل.

البيانات العامة .

بيانات التابعين .

يجب كتابة الدخل الخاص بك.

كتابة بيانات العقارات.

يجب كتابة بيانات الحساب البنكي.

كتابة العنوان الخاص بك.

الضغط علي أيقونة تحديث.

أسباب انقطاع دعم حساب المواطن

قد تم الإشارة من قبل برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي الخاص به علي تويتر إلي أن من اهم أسباب انقطاع الدعم المقدم للمستفيدين هو عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموح بها والمحددة مسبقاً والتي تصل مدتها إلي 90 يوماً، حيث يتم بعدها ايقاف حساب المستفيد من البرنامج وتعليق أي استقبال لأي طلب جديد من للحصول علي الدعم.

إلغاء تبعية الزوجة للزوج توقف الدعم

و قد تم الإشارة اليوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021 ميلادية إلي انه يجب علي المستفيدين من برنامج دعم المواطن علي أهمية تطابق البيانات المسجلة في البرنامج مع البيانات المسجلة لدي الجهات الرسمية حتي لا يتم وقف الدعم عن الزوج ” رب الأسرة” الذي سيصبح في هذه الحالة غير مؤهل للحصول علي الدعم.

نوع المسكن لا يوثر علي الدعم

قد أشار برنامج حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين عن طريق موقع تويتر إلي أن حالة السكن و نوعه لا يؤثر علي الدعم المقدم من البرنامج، حيث يتم مبلغ الاستحقاق للمستفيدين حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار علي دخل الأسرة وعدد أفرادها و أعمارهم.

طريقة الاعتراض علي مبلغ الدعم

أشار البرنامج إلي إن هناك بعض الخطوات التي يجب علي المستفيد اتباعها لإرسال طلب الاعتراض وهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

الضغط علي أيقونة قسم ” إدارة الحساب”.

من خاصية ” إدارة حسابي ” يتم الضغط علي قائمة تاريخ الاستحقاق .

في حالة أن كان هناك عدم أهلية للمستفيد أو التابعين سوف يتم ارفاق أسباب عدم الأهلية.

الضغط علي رفع اعتراض.

طرق الاستعلام عن حساب مواطن الدفعة 40

اليوم و في ساعات الصباح المبكر من يوم الأربعاء الموافق 10 من مارس للعام الحالي 2021 ميلادية تم إيداع مبلغ دعم حساب المواطن لجميع المستفيدين و المستوفون الشروط الأهلية، و يمكنك الاستعلام عن مبلغ الدعم المستحق من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بحساب المواطن ، و يمكن التحقق من إيداع الدعم علي مدار اليوم.

موعد دعم حساب المواطن عن الدفعة 41

خلال الفترة الحالية يترقب المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن صرف مبلغ الدعم قبل حلول شهر رمضان الكريم ، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإشارة إلي موعد صرف المستحقات للمواطنين المستحقين وذلك يوم11 من أبريل للعام الحالي2021 ميلادية،وسوف يوافق هذا اليوم عطلة رسمية ومن المقرر تأجيل صرف الدعم ليوم واحد فقط إلي صباح يوم الأحد.

برنامج حساب المواطن يحصل علي شهادة الأيزو

و قد قام السلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن اليوم الاثنين الموافق 28 من يونيو للعام الحالي 2021 ميلادية، من الإعلان عن حصول برنامج حساب المواطن علي شهدة الأيزو، وذلك من خلال الموقع الرسمي علي تويتر قائلاً” بعد تطبيقه اعلي المعايير الدولية.. برنامج حساب المواطن يحصل علي شهادة الأيزو 2013: iso 27001 لنظام إدارة حماية المعلومات.

و بهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم رقم حساب المواطن المجاني لتقديم بعض الشكاوى أو الاعتراضات التي يواجهها المستفيد من برنامج الدعم نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.