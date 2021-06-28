نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق عقار الأهلي بالمملكة وكيفيه الحصول علي منزل بكل سهوله الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق عقار الأهلي من اهم التطبيقات التي اطلقها البنك الأهلي والذي اعلن عنه أيضا عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما اعلن البنك أيضا عن مجموعه عروض حديثه بالمملكة في الشهر الحالي مثل عروض هافال البنك الأهلي في يونيو 2021 ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي سياره بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن برنامج الأهلي التأجيري 50/50 بدون رسوم ومعرفه الشروط اللازمة للبرنامج. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح تطبيق عقار الأهلي بالتفصيل وشرح جميع المتعلقات بالتطبيق وكيفيه الحصول علي وحده سكنيه.

تطبيق عقار الأهلي

اعلن البنك عن التطبيق وكذلك اعلن أيضا عن سهوله تملك عقار بالمملكة وان التطبيق يعتبر أول تطبيق بنكي في المملكة والذي يقدم خدمه التمويل العقاري. كما اعلن البنك أيضا عن العملاء المستفيدين من وزاره الإسكان وصندوق التنمية العقارية علي انهم يعتبرن من المستفيدين من التمويل ويمكنهم استخدام التطبيق أيضا. ومن اهم المزايا أيضا عدم الذهاب إلي فرع البنك الأهلي وسهوله الحصول علي وحده سكنيه بكل سهوله من خلاله.

متطلبات التسجيل في التطبيق العقاري

كما اعلن البنك أيضا عن المتطلبات اللازمة والتي يجب توافرها في المستفيد للحصول علي وحده سكنيه وتسجيل دخوله. وهذه المتطلبات موضحه بالنقاط الأتية:

يجب أن يكون العميل مستفيد من صندوق التنمية العقارية ومدعوم منه.

التأكد من وجود تسجيل دخول سابقا في الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين.

وجود راتب محول عبر البنك الأهلي السعودي.

كيفيه تحميل عقار الأهلي

والجدير بالذكر أيضا أن البنك الأهلي اعلن عن طريقه وكيفيه الحصول علي التطبيق. والذي يمكن الحصول عليه للجوالات ألأبل و الاندرويد من خلال app store أو google play والذهاب إلي محرك البحث وكتابه الأهلي.

كيفيه التسجيل في عقار الأهلي

بعد تحميل التطبيق وبعد فتحه يتم الضغط علي ( اضغط هنا للتسجيل ). وبعدها يتم كتابه نفس اسم المستخدم والرقم السري الذي تم الدخول بهم سابقا في الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين وسيتم تسجيل دخولك فيه. وبعدها يتم طلب المنتج من عبره.

خدمات عقار الأهلي

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن الخدمات المميزة والمقدمة عبر التطبيق والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية: