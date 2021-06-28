سمو أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء جمعية منتدى الخبرة

دوت الخليج – واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري وأعضاء الجمعية.

واستمع لشرح عن أعمال الجمعية وأهدافها لتعزيز الهوية الوطنية والإسهام في نشر الأعمال التطوعية المتخصصة , منوهاً بدور الجمعية .

ثم تسلم سمو أمير الرياض هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الجمعية.

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