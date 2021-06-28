نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الرواتب في السعودية شهر ذي القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم موعد صرف الرواتب في السعودية شهر يونيو 2021 حيث يبحث الكثير من المواطنون من خلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد المحدد لصرف الرواتب من كل شهر إلي تحريك البحث عبر محركات البحث الإلكترونية والسعي لمعرفة ما إذا كانت الرواتب قد تم تحديد موعد صرفها، لكي يقومون بصرف المرتبات التي تساعدهم في تحمل ضغوطات وغلاء المعيشة، لذا فإن موعد صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية من العناوين التي تصدرت مواقع البحث من قبل المواطنين لتفقد موعد صرف المرتبات.

موعد صرف الرواتب في السعودية



قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد بعض الضوابط الأساسية حول مواعيد صرف الرواتب حيث قامت بتحديد الموعد الخاص بصرف الرواتب تبعا لأيام الأسبوع د، بمعني أخر أن نظام صرف الرواتب في السعودية مثلا إذا كان الموعد المقرر لصرف الراتب يوافق يوم الجمعة فإن الراتب يتم إيداعه في حساب المستفيد يوم الخميس، وإن كان موعد الراتب يوافق يوم السبت فيتم إيداع الراتب يوم الأحد حيث إن كلا من يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية بالمملكة.

في حالة الأعياد والمناسبات الرسمية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه غالبا ما يتم تقديم موعد صرف الرواتب تسهيلا على المواطنين في تلك المناسبات التي تحتاج فيها الأسرة للراتب.

المواعيد المقررة لصرف الرواتب

وقامت الحكومة بصرف الرواتب الخاصة بشهر ذي القعدة للمواطنين، وذلك حيث أنها تقوم بصرف الرواتب في يوم 27 من كل شهر ميلادي، وذلك حتى يتم تثبيت ميعاد الصرف ليكون معلوم لدى المواطنين، وإذا شهد ذلك اليوم عطلة بالمملكة يتم تأجيل صرف الرواتب إلى اليوم التالي أو أول يوم عمل بالبنوك.

الاستعلام عن صرف الرواتب

وأصبح الآن يمكن لجميع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي أن يقوموا بصرف مستحقاتهم من خلال البنوك الموجودة في جميع أنحاء المملكة، أو من خلال ماكينات ATM كما يمكن للمواطنين معرفة مواعيد نزول الراتب والاستعلام عنه من خلال الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة العمل.

وذلك تسهيلا على المواطنين في الاستعلام عن مواعيد صرف الرواتب، بدون الذهاب إلى أي مكان أو التعرض إلى أي إرهاق.