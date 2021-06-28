هيئة الاتصالات تدعم توطين تطبيقات التوصيل بالسعودية

توطين تطبيقات التوصيل بالسعودية، حيث أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية بالاشتراك والتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومع بنك التنمية الاجتماعية بالإضافة الي صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالإضافة الي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة “منشآت”، وتطبيقات التوصيل من خلال المنصات الإلكترونية التي لها تسجيل رسمي لدى هيئة الاتصالات، عن تبني حملة خاصة من أجل العمل علي توطين تطبيقات التوصيل، وقد أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن العمل علي توطنين مثل هذه التطبيقات لها أهداف رائعة تسعي الوزارة الي تحقيقها، وسوف نبرز لكم أهم تفاصيل وأهداف توطين تطبيقات التوصيل بالسعودية.

الهدف من توطين تطبيقات التوصيل بالسعودية

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن التعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل تفعيل حملة توطين تطبيقات التوصيل بالسعودية، سوف يكون له أثر إيجابي وفعال في تحفيز جميع المواطنين على الانضمام والاشتراك إلى السوق الخاص بتطبيقات التوصيل في المملكة، كما تهدف هذه الحملة الي توفير فرصة للمواطنين السعوديين من أجل الاستثمار علي الطلب المتزايد على الخدمة ومساعدتهم علي تنويع مصدر الدخل الخاص بهم.

وقد أكدت الهيئة أن الحملة يتم العمل عليها وفق جهود متكاملة من أجل تطوير وتحسين خدمات تطبيقات التوصيل، علاوة علي ذلك العمل علي دعم الشباب بالمملكة وتحفيزهم علي الاستفادة من دعم “الاقتصاد التشاركي” الذي تقوده الهيئة من أجل إجراء تنظيم لخدمات تطبيقات التوصيل بواسطة العمل علي تشجيع الابتكار لدي الشباب، وتطوير الإجراءات التشغيلية للقطاع بشكل عام حتي يتميز بالمنافسة العالية بين الجميع؛ وقد صرحت الوزارة بأن هناك بعض الإحصاءات تفيد بأعداد الطلبات خلال فترة الربع الأول من هذا العام 2021 الي ما يقرب من 28 مليون طلب.

التطبيقات المعتمدة

أكدت الهيئة أن هناك العديد من التطبيقات التي تعد تطبيقات رسمية وتطبيقات معتمدة من خلال الوزارة ويمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول علي هذا الموقع www.citc.gov.sa الذي يشمل كافة تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدي الهيئة مثل تطبيق هنقرستيشن لتوصيل الطعام وتطبيق كريم وتطبيق مرسول وغيرها من التطبيقات المعروفة لدي المواطنين.