تمويل شخصي سريع بدون بنوك من شركة الأمثل للتمويل المالي

تمويل شخصي سريع بدون بنوك من الأمثل للتمويل المالي، حيث يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن أفضل تمويل شخصي يمكن الحصول عليه بدون اتفاقية مع البنوك، ويتوفر ذلك النوع من التمويل من خلال شركة الأمثل للتمويل المالي، حيث تعد شركة الأمثل من أفضل الشركات السعودية المرخصة من البنك المركزي السعودي والتي لها باع مميز في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة وكذلك للأفراد حيث تقدم الشركة أفضل الحلول التمويلية بأسهل الإجراءات، وتتميز تمويلات شركة الأمثل بأن جميع تمويلاتها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي تمويل شخصي سريع بدون بنوك من الأمثل للتمويل المالي.

مميزات التمويل الشخصي من شركة الأمثل

توفر شركة الأمثل تمويلات تصل قيمتها الي 100.000 ألف ريال سعودي.

يمكن الحصول علي تمويل يصل الي مبلغ 50.000 ألف ريال بدون موافقة الكفيل.

تصل فترة السداد الخاصة بالتمويل الي ما يصل الي 24 شهر من بداية الحصول علي قيمة التمويل.

التمويل يتم صرف بناءً علي الأحكام الإسلامية المشروعة.

يتم صرف أي مبلغ تمويل من الشركة بدون شرط تحويل الراتب الخاص بالعميل.

توافر هامش ربح منافس.

صرف قيمة التمويل من خلال إجراءات سريعة وميسرة علي الجميع.

مستندات مطلوبة عند تقديم طلب تمويل من شركة الأمثل

يجب تسجيل طلب إلكتروني بقيمة التمويل من موقع الشركة.

صورة واضحة من الهوية الوطنية.

خطاب توضيحي يوضح مقدار راتب العميل.

تجهيز كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور.

العنوان الوطني الخاص بالعميل.

تقديم إثبات سكن سواء ملك أو إيجار.

طريقة التقديم الإلكتروني علي تمويلات شركة الأمثل

يمكن لجميع العملاء التقديم علي قروض وتمويلات مصرف الراجحي سواء للأفراد أو المنشآت من خلال الدخول علي موقع شركة الأمثل، ومن خلاله يقوم العميل بالضغط علي طلب تمويل وتسجيل البيانات التالية بطريقة صحيحة كالتالي: